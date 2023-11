Sve je više stranih radnika u Hrvatskoj: Glavni ekonomist objavio kad će ih biti pola milijuna

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje je rekao da hrvatski problem nije broj nezaposlenih, jer kada bismo ih zaposlili preko noći, opet bi nam stopa zaposlenih bila među nižim u EU.

"Ako Hrvatska želi rasti ona mora imati veću participaciju na tržištu rada i stopa zaposlenosti mora biti viša. Moramo zapošljavati ljude u djelatnostima s višom dodanom vrijednosti, kao što je to IT industrija i sve ono što imamo kao konkurentsku prednost", naglasio je Stojić dodavši da u Hrvatskoj imamo fleksibilizaciju zapošljavanja te kako se to treba podržati.





Nepovoljni demografski trendovi

“Što se tiče strane radne snage mi se s jedne strane suočavamo s nepovoljnim demografskim trendovima, a s druge se strane suočavamo s iseljavanjem.

U narednih 5 godina broj stranaca bi mogao doći do pola milijuna, a kroz neki duži period broj stranaca bi mogao imati tendenciju rasta”, rekao je Stojić.

Dodao je kako bi za 5 i više godina svaki četvrti zaposleni u Hrvatskoj mogao biti stranac.