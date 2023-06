Svaki drugi Hrvat želi dati otkaz u idućih godinu dana! Napokon smo progledali: ‘Lojanost jednom poslodavcu životna je pogreška’

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Sve donedavno i u Hrvatskoj je bilo normalno, uobičajeno, da netko radi kod nekog poslodavca dvadeset, trideset godina, i da potrebama i okolnostima radnog mjesta prilagodi, ako ne i podredi, sav svoj profesionalni i privatni život.

U profesionalnom smislu to je značilo izvještiti se, doškolovati se, specijalizirati se i afirmirati baš za određene poslovne procese. U privatnom životu to je značilo trajno se naseliti blizu mjesta rada, zadužiti se i skućiti u skladu s visinom i rastom plaće, tražiti od ukućana da i oni svoje školovanje, karijere i privatne živote usklade, ako ne i podrede, radu svojega hranitelja. Također, raditi i boriti se pola života ili gotovo cijeli radni vijek za određenog poslodavca značilo je zamjeriti se mnogim rođacima, prijateljima i kolegama, osobito konkurenciji u istoj branši…

A onda, odjednom, kao grom iz vedra neba, poslodavac tog i takvog svojeg radnika pozove i kaže mu: “Pogodila nas je kriza. Sutra više ne trebaš doći na posao. U skladu s ugovorom o radu imaš dva mjeseca otkaznog roka i otpremninu koja će ti nadoknaditi šest mjeseci plaće, a nakon toga prijavi se na burzu rada. Hvala i doviđenja.” Sve po zakonu, sve po ugovoru, osobnom i kolektivnom. I što sada?





To je trenutak kada tisuće, deseci tisuća, a vjerojatno i stotine tisuća zaposlenika požale što su “sva jaja stavili u istu košaru” i shvate da je njihova lojalnost jednom poslodavcu bila njihova životna pogreška.

Ta pojava osobito je postala česta u Velikoj recesiji 2009., a potom i u pandemiji koronavirusa, pa nikoga ne bi trebalo iznenaditi da gotovo svaki drugi zaposlenik u Hrvatskoj u nadolazećih godinu dana namjerava svojem poslodavcu dati otkaz.

Drastično upozorenje

Svi hrvatski mediji u prvoj polovici svibnja objavili su upravo takve rezultate istraživanja stručnjaka s Katedre za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Anketa internetskog portala MojPosao dala je još drastičnije upozorenje: u posljednje tri godine gotovo polovica zaposlenika, njih 45 posto, dala je otkaz, a gotovo svaki drugi rekao je anketarima da to planira učiniti u idućih godinu dana. I sami smo sudjelovali u anketi koju je preko servisa Poll Maker proveo portal N1. Malobrojni sudionici u anketi nisu reprezentativni za cijelu Hrvatsku, ali rezultat je svakako zabrinjavajući. Na pitanje “planirate li dati otkaz u idućih godinu dana”, golemih 67 posto anketiranih odgovorilo je “da”. Više od dvije trećine.

Nema sumnje, i Hrvatsku je zahvatio globalni fenomen kojemu je profesor s Londonske škole upravljanja Anthony Klotz, po uzoru na Veliku depresiju 1930. i Veliku recesiju 2009., nadjenuo naziv (eng.) Great Resignation, a neki drugi analitičari i mediji i Big Quit, Great Reshuffle ili Great Attrition, što na hrvatski nije lako prevesti jer, dok se nije pojavilo u životu naroda, nije moglo ni dobiti pojam u jeziku. Riječ “otkaz” gotovo je neupotrebljiva jer ona u hrvatskom podrazumijeva jednosmjerno djelovanje, da poslodavac otkazuje ugovor o radu posloprimcu. No jasno je da je ovom prilikom riječ o velikom valu radničkog davanja otkaza, napuštanja i promjene radnog mjesta, ali i rezignaciji, odstupanju, odricanju od zaposlenja, posla, poslodavca.

Pojava je u svijetu poprimila dramatične razmjere otprilike godinu dana nakon izbijanja pandemije koronavirusa i najprije je izmjerena u Sjedinjenim Državama. Otkako je američko Ministarstvo rada u prosincu 2000. počelo mjeriti stopu svojevoljnog napuštanja radnog mjesta, sve do veljače 2021. godine ona mjesečno nije prelazila 2,4 posto ukupne radne snage. U vrijeme ekonomske stabilnosti i niske nezaposlenosti ta je stopa bila blago povišena pokazujući da zaposlenici uspijevaju pronaći bolje poslove. I obrnuto, u razdobljima velike nezaposlenosti “quit stopa” se snižavala pa je tako u Velikoj recesiji 2009. s 2,0 posto pala na 1,3 posto.

Svojevoljno davanje otkaza poslodavcu nastavilo se u SAD-u kretati po tom obrascu i u prvim mjesecima pandemije pa je stopa pala na sedmogodišnji minimum od 1,6 posto. Međutim, kako se pandemija duljila, američki su radnici počeli masovno davati otkaze unatoč i dalje visokoj nezaposlenosti pa je analitičarima, medijima, ali i stručnjacima postajalo sve bjelodanije da se na tržištu rada globalno događa nešto novo i dotad nepoznato, možda čak jedinstveno u cijeloj povijesti čovječanstva. Indeks trendova na tržištu rada (Work Trend Index) koji izrađuje korporacija Microsoft u 2021. pokazao je da o davanju otkaza razmišlja više od 40 posto svih zaposlenika u cijelome svijetu.









U Europi, istraživanje konzultantske kompanije SD Works u Belgiji, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Nizozemskoj na reprezentativnom uzorku od 5000 zaposlenika najveći udjel radnika koji su u pandemiji koronavirusa dali otkaz otkrilo je u Njemačkoj: golemih šest posto. S 4,7 posto Njemačku je slijedila Engleska, pa Nizozemska s 2,9 posto.

Porazna statistika

U Ujedinjenom Kraljevstvu od lipnja do rujna 2021. više od 400 tisuća zaposlenika dalo je otkaz, dvostruko više nego prethodne godine, objavio je Guardian krajem te godine. U godinama koje su uslijedile, sve do danas, nije bilo novina, internetskog portala, televizije, radija, novinske agencije ili trusta mozgova koji Great Resignation fenomenu nisu posvetili velik prostor i vrijeme, pokušavajući dokučiti njegove uzroke i moguće posljedice. Većina promatrača i analitičara glavni impuls pokretanju velikog vala davanja otkaza pripisala je pandemiji.

Upravo je pandemija potaknula zaposlenike da iznova razmisle o svojim karijerama, uvjetima rada i osobnim dugoročnim ciljevima, rekapitulira Wikipedia. Kada su poslodavci, nakon što su oni mjesecima radili od kuće “u pidžami i papučama”, svoje zaposlenike odlučili vratiti u urede, bolnice ili škole, mnogi su među njima poželjeli zadržati slobodu i komoditet koji su imali kod kuće, fleksibilno radno vrijeme i veće mogućnosti usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza. Osobito su mlađi zaposlenici shvatili da bolji balans privatnog i poslovnog nije nemoguća misija.









Veliku ulogu odigrao je i fenomen “izgaranja na poslu” i stresnog radnog okruženja: “Spriječite izgaranje na poslu ili se suočite s valom otkazivanja”, naslovio je Forbes svoj izvještaj. Great Resignation dobio je svoj odraz i u pop-kulturi: pjesma Beyonce iz 2022. “Break My Soul” postala je himna mladih koji su poželjeli dati otkaz, raditi kao samostalni i slobodni poduzetnici ili promijeniti radno mjesto, pa čak i karijeru.

Dva autora časopisa Harvard Business Review, Joseph Fuller i William Kerr, upozorili su, međutim, da je naglo povećani val otkaza tijekom pandemije samo prolazna turbulencija, jer se fenomen Great Attrition zapravo rodio već nekoliko godina nakon Velike recesije i traje od 2012. ili 2013.

Fundamentalni uzroci

Identificirali su pet fundamentalnih uzroka: radnici u velikom broju odlaze u mirovinu, a u nedovoljnoj mjeri mijenjaju mjesto rada, preispituju ravnotežu rada i privatnog života, prelaze iz jednog privrednog sektora u drugi i opiru se fizičkom povratku na radno mjesto. I drugi autori prepoznali su Great Resignation kao dugoročni trend, a ne samo posljedicu koronavirusa, zapravo kao masovnu pobunu zaposlenika protiv kapitalizma kakav danas poznajemo, kao izraz općeg nezadovoljstva uvjetima rada, kao nešto nalik na globalni generalni štrajk.

Odgovor na pitanje zašto u Hrvatskoj radnici daju otkaz i/ili mijenjaju posao “zapravo je vrlo jednostavan: zato što mogu!”, rekao je za Poslovni dnevnik profesor s Katedre za psihologiju rada zagrebačkog Filozofskog fakulteta Zvonimir Galić. Razlog broj jedan zbog kojeg će ljudi odlučiti promijeniti posao je plaća. No nije jedini. Prema istraživanju portala MojPosao, visoko na listi razloga zbog kojih će ljudi krenuti u potragu za novim poslom su i loši uvjeti rada na starom.

Nakon plaće (49 posto) radnici navode i loše međuljudske odnose (45 posto), nemogućnost profesionalnog napretka (42 posto), podcijenjenost (42 posto) te uvjete rada koji loše utječu na zdravlje (41 posto). “Prvi put imamo situaciju ogromnog nedostatka radnika u svim segmentima te se poslodavci moraju za njih boriti”, kaže profesor Galić, “no unatoč kroničnom nedostatku radnika, ispada da domaći poslodavci još ne shvaćaju vrijednost radnika”, poentira Poslovni dnevnik.

“Upravljanje ljudskim potencijalima jako je napredovalo posljednjih godina, ali je još slabo. Mnogo naših poslodavaca još ne shvaća da se kvalitetnije moraju baviti ljudima. Kao da ostaju slijepi na to što se događa na tržištu rada”, kaže profesor Zvonimir Galić. “Prvo, dakle, moraju dići plaće. No to neće biti dovoljno. Ljudi žele radno okruženje u kojem mogu rasti i razvijati se.”

Ne razumiju radnika

“Mnoge kompanije muče se da riješe taj problem, no čini se da će se i dalje mučiti iz jednog jednostavnog razloga: za početak, one zapravo uopće ne razumiju zašto im zaposlenici odlaze”, upozorava i globalna konzultantska kompanija McKinsey (“‘Great Attrition’ or ‘Great Attraction’? The choice is yours”, Mc Kinsey Quarterly, rujan 2021.)

“Umjesto da si uzmu vremena i istraže stvarne uzroke otkaza, mnoge kompanije laćaju se dobronamjernih brzih rješenja koja ostaju bez učinka: primjerice, podižu plaće ili druge novčane poticaje bez ikakva truda da ojačaju međuljudske odnose zaposlenika s kolegama i poslodavcima. Ishod? Umjesto da dobiju priznanje, zaposlenici osjećaju transakciju. Taj transakcijski odnos prema njima podsjeća ih na to da njihove istinske potrebe nisu shvaćene.”

“Ako nas je proteklih 18 mjeseci išta naučilo”, zaključuje McKinsey, “to je da zaposlenici čeznu za ulaganjima u humane aspekte rada.”

Nema sumnje, po svemu što vidimo i znamo, i u Hrvatskoj zaposlenici koji masovno razmatraju davanje otkaza traže novi smisao svojega rada. Žele bolje društvene i osobne veze sa svojim kolegama i šefovima. Žude za osjećajem zajedništva. Da, naravno, ističe i McKinsey, radnici žele bolje plaće i veće pogodnosti, ali još više od toga žele osjetiti da ih njihove organizacije i šefovi cijene. Žele smislene i bogate interakcije, a ne samo transakcije.

Profesor Zvonimir Galić je optimist. Promjena posla u Hrvatskoj dosad je najčešće bila vezana uz dobivanje, a ne davanje otkaza. Sada kada imamo obrnutu situaciju, posljedice će biti bolje za radnike, a to je rast plaća te veća ulaganja u zaposlenike i njihove vještine. No postoji mogućnost da u neprekidno “kapitalističkim” zemljama poslodavci to bolje razumiju nego u Hrvatskoj kao donedavno “komunističkoj” državi.

I tri desetljeća nakon početka tranzicije u glavama Hrvata snažno stoji (u biti) marksistička interpretacija odnosa “kapitalista” i “radnika” kao sukoba interesa. To se srećom mijenja s promjenama tehnologije i nestankom “radništva”: u informacijskim i telekom tehnologijama, kao i u većini suvremenih uslužnih biznisa, svaki se radnik može osjećati kao kapitalist koji poslovnu lojalnost ne duguje nikomu osim samome sebi.