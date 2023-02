SVAKI DAN JE BIO U PEKARI! Guverner na terenu: ‘Oprostite, znam da je vama teže, ali je to dobro za potrošače’

Autor: Dnevno.hr

Više od mjesec dana prošlo je od uvođenja euro valute.

Nakon početnog šoka i kaosa, građani se lagano navikavaju na novu eru, dok iz dana u dan svjedočimo o problemima s kojima se suočavaju razne institucije zbog promjene valute.

Guverner HNB-a Boris Vujčić na N1 televiziji komentirao je kako je prošlo uvođenje eura. Rekao je da je proces uvođenja eura prošao fantastično dobro.





“Problema nije bilo nigdje, tu mislim na migracije svih baza podataka, to je ogromna IT operacija koja se događala u svim bankama i kompanijama. To se najviše moglo osjetiti na klijentima banaka da nešto negdje ne funkcionira, no nije se to dogodilo. Za razliku od drugih zemalja, nije bilo tehničkih problema”, rekao je guverner prilično samouvjeren.

Kontrolirao je trgovine

“Ja sam svaki dan išao u pekaru pitati kako ide i prva dva dana je bilo problema, ali treći je već bilo ok. Problem su mali iznosi jer kad nešto košta 200 eura, to svi znamo koliko je, no kad vidimo npr. 70 centi, onda to moramo preračunavati”, ispričao je svoje iskustvo i dodao da i on još gleda cijene u kunama u trgovinama.

“Do sad smo plasirali 98 posto eura i to je dovoljno za naše tržište. Građani odlučuju koliko gotovine žele držati, ali vidjeli smo da se potražnja za digitalnim oblicima plaćanja povećava i manja poduzeća traže sve više POS uređaja za kartice. Sada je skuplje manipuliranje gotovinom jer imaju puno kovanica”, ustvrdio je Vujčić.

“Kad sam išao u dućane, rekao sam: ‘Oprostite, znam da je vama teže, ali je to dobro za potrošače'”, komentirao je mijenjanje valute u trgovinama.

“Povećanje cijena nije bilo različito nego u drugim zemljama. Mi smo napravili naše vlastito istraživanje i nismo ustanovili da se išta bitno događa s rastom cijena, ali usluga da. Najviše gdje smo to vidjeli je – kava. To se događalo i u drugim zemljama. Nešto i kod piva u kafićima. No vidjeli smo da se 1.1. povećala cijena, ali se postepeno smanjivala. Znači da su se neki zaletjeli, pa ljudi više nisu htjeli kupovati. Prvenstveno su porasle cijena usluga”, rekao je guverner.

A inflacija?









Rekao je da je projekcija inflacije za ovu godinu 7.5 posto prosječna jer će krajem godine padati. “S dobrom sigurnošću možemo reći da smo izbjegli recesiju, ona je 0.1 posto vjerojatna, a to je zanemarivo. Doći će do usporavanja ekonomije da bi se inflacija usporila”, rekao je.