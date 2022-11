SUROVA HRVATSKA REALNOST! Umirovljenica objasnila zašto ne može potrošiti energetski dodatak: ‘Izgleda da smo Plenkoviću građani drugog reda’

Autor: Ivana Jurišić

Prošlo je mjesec dana otkako su hrvatski umirovljenici dobili energetski dodatak. Oni koji uz hrvatsku dobivaju i dio inozemne mirovine, ako do 30. studenog dostave HZMO-u dokaz o visini dijela mirovine iz inozemstva za kolovoz, na taj dodatak će moći računati u prosincu.

Vlada je odluku o energetskom dodatku donijela u sklopu svog paketa protuinflacijskih mjera, a zbog usklađivanja mirovina, prag za primanje dodatka je ovaj put podignut na 4.360 kuna.

Umirovljenici s mirovinama do 1.850 kuna su dobili najviše, 1.200 kuna energetskog dodatka, dok su oni s mirovinama do 2.350 kuna dobili će 900 kuna. Oni s mirovinama do 3.350 kuna dobili su 600 kuna, a 400 kuna su dobili umirovljenici čije mirovine dosežu najviše 4.360 kuna. Kako je od dodjele prošlo mjesec dana zanimalo nas je na što su umirovljenici potrošili svoj dodatak.





‘Čuvam za račune za struju’

Bivša kuharica Marija koja je dobila 600 kuna energetskog dodatka kaže kako još nije potrošila ni kunu.

“Čuvam ih za račune za struju. Kako smo mi Dalmatinci izgleda Plenkoviću građani drugoga reda, nema mi druge. Nažalost, mi smo jedni od onih koji se griju na struju pa trošimo puno više od onih 2.500 kilovat sati što znači da nas čekaju skuplji računi. Čisto me strah ove zime, ni sama ne znam što ćemo. To je prava katastrofa. Ionako grijemo samo jednu prostoriju, a u kupaonici, kuhinji i spavaćoj sobi je prava ledana”, priča nam ova 64-godišnjakinja.

Ona nije jedina koja je ljuta zbog pravila koje je Hrvatsku podijelilo u dva svijeta. U jedan gdje će se građani moći grijati ne razmišljajući o računima za struju i drugi u kojem će se veliki dio Hrvatske smrzavati ako želi kupiti hranu.

I dok Marija svoj energetski dodatak još čuva za više račune za električnu energiju, 72-godišnji Duje je svojih 1.200 kuna već odavno potrošio.

“Imam mirovinu od 1.700 kuna mjesečno i s njom mogu mirno umrijeti od gladi. Otišlo je sve za spizu i nemam sada više kune. Kupio sam nešto mesa, mlijeka, krumpira, kruha, malo kave i šećera i već sam sve potrošio”, priča nam Duje.

‘Da sam se udala, bilo bi mi lakše’

U jednakoj situaciji je i njegova susjeda Danka koja usprkos tome što je cijeli život radila u jednom restoranu sada jedva spaja kraj s krajem.









“To mi je sve zato što se nisam udala. Da sam se udala za bilo koga, sada bi mi bilo puno lakše. Ovako mi je dva puta teže nego nekome tko je u braku jer su mi računi za struj isti, a mirovina duplo manja. Čini mi se koji put kao da nam država kažnjava samo zašto što pred oltarom nismo rekli da”, priča nam Danka.

A što su uopće mogli kupiti umirovljenici za tih 1.200 kuna koliko su dobili oni koji imaju najmanje mirovine. Mogli su kupiti 30 litara mlijeka po 7,29 kuna (218,7 kuna), 10 kg krumpira za 50 kuna, 1 kilogram zobenih pahuljica (9.98 kuna), 15 kilograma banana za 149,85 kuna, 15 kilograma jabuka za 119,85 kuna, 3 litre ulja za 44,99 kuna, 2 kg šećera za 15,98 kuna, 2 kg glatkog brašna za 11,54 kuna, 20 jaja za 35,98 kuna, 3 kg mljevene svinjetine za 98,94, 2 kg hrenovki za 27,98 kuna, 15 kilograma kruha za 254,7 kuna, 250 grama kave za 24,99 kun, 2 kg mrkve za 15,98, 3 kg luka za 17,97 kuna, 3 kg piletina za 108,69 kuna. I gotovo, potrošili su više od 1.200 kuna, a za te novce su dobili samo 6 kg mesa (osam ako računamo hrenovke), kilogram voća svaki dan, pola kilograma kruha i litru mlijeka. O količini povrća da i ne govorimo. Što se tiče ostalih 11 mjeseci, ni sami ne znaju što će. Ukoliko im netko ne skoči u pomoć, ove zime bi moglo biti puno gladnih i smrznutih umirovljenika.