Stručnjak za nekretnine otkrio hoće li doći do pada cijena kvadrata: ‘Na ovaj znak treba paziti’

Inflacija je u posljednjih nekoliko mjeseci konačno počela popuštati. Rezultat je to restriktivne politike Europske središnje banke (ECB), koja je odlučila boriti se protiv rasta cijena podizanjem euribora, odnosno referentne kamatne stope na kredite. Odrazilo se to i na kredite u Hrvatskoj, čije se kamate trenutno kreću između četiri i pet posto. Cijene nekretnina su polovicom ove godine bile za 12,4 posto veće nego u istom razdoblju lani.

Dakle, nekretnine su postale skuplje, a do njih je teže doći, čak i uz kredit. Stoga najava guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića kako bi sljedeće godine trebale pasti kamate na kredite budi optimizam kod onih koji su u potrazi za stanom, kućom ili zemljištem.

“Trenutačno smo zaustavili trend rasta kamatnih stopa. Uvjeti su dovoljno restriktivni da možemo očekivati smanjenje stope inflacije bez dodatnog povećanja kamatnih stopa. Ako ne bude APN-a, smanjivat će se i kamatne stope stambenih kredita, no ne i nenamjenskih koji su kod nas znatno jeftiniji nego u eurozoni”, rekao je Vujčić na godišnjem brifingu HNB-a, predstavljajući makroekonomske pokazatelje.

‘Hlađenje’ tržišta nekretnina

Pad kamatnih stopa, uz sniženje stope inflacije, mogao bi rezultirati postupnim ponovnim povećavanjem interesa za kupnju stanova, kuća ili zemljišta. Guverner Vujčić drže da postoje znakovi “hlađenja” tržišta nekretnina, koji bi trebali dovesti do snižavanja cijena. Poglavito se to odnosi na Njemačku, gdje je inflacija uz kombinaciju još viših kamatnih stopa dovela do pada potražnje, ali i blokade građevinskog sektora.

"U eurozoni je pao volumen prodaje, a sad i cijene, no ne u svim zemljama. Mi smo na repu tog ciklusa, vidimo slična kretanja, ali s pomakom. Pao je broj transakcija i manji je interes stranaca, ali još ne vidimo pad cijena kakav vidimo u drugim zemljama. Padu cijena prethodi pad likvidnosti. Ima nekih naznaka da se to događa. Tržište se znatno ohladilo, ako se želi prodati, mora se ići sa znatno nižim cijenama", uvjeren je guverner HNB-a.









Zakon ponude i potražnje

Ipak, tome treba pristupiti s oprezom, jer kamatne stope mogu pasti i na kraju 2024. godine. Čak i da padnu ranije, stvarni učinci, ne samo na kreditiranje, već i na kretanja na tržištu, mogli bi se vidjeti tek u 2025. godini.

Čini se kako je iz računice ispao zakon ponude i potražnje koji kazuje da u slučaju povećane potražnje, a ako ponuda ostane ista – cijene rastu. S obzirom na to da je u najvećim gradovima 10-15 posto stanova prazno, a da stanogradnja više ne producira broj nekretnina kako je to činila prije tridesetak godina, pad kamatnih stopa mogao bi, prema mišljenju dijela struke, samo “doliti ulje” na cijene.

"Kada se na tržištu očekuje rast vrijednosti nekretnina koji može biti posljedica niskih kamatnih stopa, smanjene ponude novih nekretnina, ili primjerice ulaska u Europsku uniju, eurozonu, Schengen; tada prodavatelji špekulativno dižu cijene, kupci mogu malo usporiti sa odlukama i smanjuje se broj kupoprodaja dok se ta druga prosječna vrijednost nekretnine ne stabilizira.









Isto tako, samim potresom i pandemijom u Zagrebu su nekretnine u novogradnjama dobile na vrijednosti, a ujedno povukle i ostale nekretnine u starogradnjama koje nisu stradale u potresu. Na Jadranu se povećao interes stranih kupaca koji i dalje vrlo povoljno, u usporedbi sa ostalim europskim mediteranskim zemljama, mogu kupiti kvalitetnu nekretninu”, objasnio je Sergio Serdarušić, direktor agencije za nekretnine Eurovilla.

Ručna kočnica

Serdarušić ističe da su nekretnine imovina koja teško gubi na vrijednosti, čak i u uvjetima nelikvidnosti tržišta. Prema njegovim riječima, prinos od najma nekretnine iznosi otprilike tri posto, ako se uzmu svi troškovi, od poreza, amortizacije, režija, pa do pokrivanja praznog perioda ili agencijskih provizija, zbog čega su kuće i stanovi vrlo traženi. Uz to, uvijek je moguće očekivati rast vrijednosti kupljene nekretnine od tri-četiri posto godišnje.

Što jeftinije – to bolje; i to većina građana i očekuje. Ali, u slučaju kad se očekuje pad cijena, tržište reagira kontraefektno te se ponuda dodatno smanjuje, što znači barem zadržavanje postojećih cijena.

“Kada se na tržištu očekuje pad cijena nekretnina, kupci povuku ručnu kočnicu i nadaju se povoljnoj kupnji. S obzirom na to da je većina prodavatelja privatnih osoba koji imaju jednu ili dvije nekretnine koje bi željeli prodati, njima je to znak da se povuku s tržišta dok se ono ne oporavi. Naravno postoje situacije kada se nekretnina mora brzo likvidirati, ali to je u zanemarivom broju slučajeva”, istaknuo je Serdarušić.

Očuvanje vrijednosti

Tržište nekretnina uvijek reagira svojevrsnim vakumom u broju ostvarenih kupoprodaja kad krenu najave o rastu ili padu cijena nekretnina. S inflacijom koja je poharala europske zemlje, pa čak i one iz kojih dolazi značajan broj kupaca nekretnina na jadranskoj obali, moglo bi doći do blage stagnacije u prodaji. Dodatan su problem i visoka očekivanja prodavatelja oko cijene koju kane postići.

“Malo nas je razmazila geografska povezanost, pozitivan trend rasta cijena te je velik broj nekretnina na tržištu pozicioniran s previsokim očekivanjima; koliko bi vlasnik želio dobiti umjesto koliko je realno očekivati za nekretninu. Takve nekretnine, naravno nisu se ni ranije prodavale, realizacije su isključivo bile nekretnina koje su bile realno procijenjene”, istaknuo je stručnjak za nekretnine.

Uz to, potražnja stranih investitora za domaćim nekretninama mogla bi biti uvjetovana i poslovnim prilikama na njihovim vlastitim tržištima. Ondje se investicije manje vežu za ovaj sektor, jer stranci prvo investiraju u posao, a potom u nekretnine.

“Ali, svejedno vjerujem da će turizam kao grana gospodarstva koja zadnja osjeća krizu biti pokretač investicija u Zagrebu, a ujedno i stranaca te naših domaćih ljudi na Jadranu te da u 2024. godini neće biti uopće ili neće biti značajnijeg usporavanja tržišta nekretnina”, zaključio je Sergio Serdarušić.