Stručnjak otkrio kako nas supermarketi tjeraju da potrošimo više: Jeste li primijetili ove trikove?

Autor: H.B.

Supermarketi i trgovine često primjenjuju razne trikove kako bi potrošače potaknuli da potroše više novca, a mnogi od tih trikova često prolaze ispod radara. Iako možda niste svjesni tih trikova, postoje brojni načini kojima trgovine mogu manipulirati kupcima kako bi oni dodatno napunili svoje košarice. O trikovima je detaljno govorio i Paco Underhill, autor knjige “Why We Buy: The Science of Shopping”, a njegovo tumačenje i metode opisao je portal Mental Floss.

Jedan od klasičnih trikova koji se koristi jest postavljanje skupljih proizvoda na police točno na razini očiju kupaca. Ovo često uključuje cijene koje završavaju s 99, stvarajući iluziju da je cijena niža nego što zapravo jest.

Također, mnogi supermarketi pažljivo planiraju raspored odjela i proizvoda kako bi privukli pažnju kupaca. Na primjer, voće i povrće često se postavljaju na početku trgovine, jer privlače kupce svojim svježim i šarenim izgledom. Nakon što su kupci privučeni tim zdravim opcijama, često će nastaviti kupovati i druge proizvode.





Trik s pekarama, mliječnim proizvodima i svjetlom

Pekare često imaju posebno mjesto u trgovini, najčešće smještene nakon voća i povrća. Ovo je svjesna strategija koja potiče kupce da se “počaste” nečim manje zdravim nakon što su već stavili zdrave namirnice u košaru.

Trik s rasporedom proizvoda također igra ulogu u tome. Na primjer, mlijeko i mliječni proizvodi često se smještaju što dalje od ulaza, prisiljavajući kupce da prođu kroz cijeli dućan kako bi došli do njih. Ovo je strategija koja omogućava kupcima da vide i druge proizvode i potencijalno dodaju više stvari u svoju košaru.

Svjetlo također igra važnu ulogu u trgovinama. Proizvodi se često postavljaju pod jakim svjetlom kako bi izgledali svježije i privlačnije nego kad ih donesete kući. Ova teatralna rasvjeta ima za cilj potaknuti kupce da kupuju više.

Mirisi

Također, mnoge trgovine koriste mirise kako bi privukle kupce i potaknule ih na kupnju. Miris svježe pečenog kruha iz pekare ili miris svježeg voća i povrća može stvoriti ugodno iskustvo za kupce i potaknuti ih na kupovinu.









Sve te strategije dio su psihologije kupovine i proučavane su kako bi trgovine povećale svoje prodaje. Važno je biti svjestan ovih trikova kako biste donosili informirane odluke prilikom kupovine i izbjegavali impulzivne kupnje.