Hrvatima otkrio kad će pasti cijene stanova: ‘Vidljiv je jedan trend…’

Iako su prvi put od početka 2014. pale cijene kvadrata u Europskoj uniji, prema podacima Eurostata i u drugom tromjesečju u Hrvatskoj je zabilježen najveći skok cijena kuća i stanova u EU. Kvadrati su skuplji za 13,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Cijene stambenih objekata tako su, navodi Državni zavod za statistiku, u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na prvo tromjesečje 2023. u prosjeku su više za Grad Zagreb za 3,2%, za Jadran za 2,5% i za ostalo za 7,5%. Cijene stambenih objekata u odnosu na drugo tromjesečje 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su za Grad Zagreb više za 14,0%, za Jadran za 12,8% i za Ostalo za 17,7%.

Pala prodaja

“Podaci su interesantni, na kvartalnoj razini to ipak izgleda malo blaže, vidljiv je trend usporednog rasta. Važno je naglasiti volumen transakcija – odnosno broj prodanih stanova. Ako je prošli tjedan prodano 10 stanova, ovaj tjedan 6 – to znači da je pao. To je već prvi korak koji najavljuje određene promjene na tržištu. Znači li to da se cijene korigiraju? Ne odmah”, rekao je za RTL Direkt investicijski analitičar Filip Vučagić, koji je upitan i što savjetuje onima koji su u potrazi za nekretninom, točnije trebaju li kupiti sada ili malo pričekati.

Korekcije se događaju

“Ako recimo dva profila ljudi gledamo, oni koji to kupuju radi sebe – obiteljskih razloga ili za život – da se aktivnije uključe na tržište i da si nađu vremena da nađu pravu nekretninu i ispregovaraju što bolju cijenu. Danas se to može, danas možete dugo razgovarati s prodavačem, pokušati postići bolju cijenu ili uvjete, jer nema iza vas još troje četvero koji su spremni kupiti bez gledanja. A imali smo takve slučajeve. Cijene u startu će teško sada odmah biti niže jer imamo specifičnu situaciju gdje jednostavno nedostaje novogradnje i sve ono što se gradi nije u volumenima kao što je prije velike krize bilo. Ono gdje se događaju korekcije je na nerealno napuhanim i manje atraktivnim ili lokacijama ili kvaliteti nekretnina. Tu se više te cijene ne postižu. Zato su volumeni pali. Očekivanja su i dalje visoka, ali te cijene neće dogoditi”, kazao je.

Porez na nekretnine

“Može li država nešto napraviti? Ne postoji jedan način kako tržište učiniti efikasnijim. Prvi udar je bio s promjenom kamatnih stopa, ali kod nas gdje to tržište nije toliko razvijeno ima nekakvih raskoraka u ponudi i potražnji. Događa se druga situacija, naše tržište se sve više zaleđuje, da se na njemu ne događa ništa. To sada nije vidljivo kao što je bilo u razdoblju od 2010. do 2014. gdje su cijene tobože bile iste ili jednake, ali nitko nije kupovao po tim cijenama, ali kad je počelo cijene su bile rekordno niske”, poručio je i odgovorio na pitanje treba li uvesti porez na nekretnine kako bi se smanjila ulaganja u nekretnine.

“Porez na nekretnine kao dio sveobuhvatne porezne reforme je svakako što bi pomoglo i uvelo reda. Ne kao porez ekstra davanje za građane i slično nego kao dio cjelokupne reforme. Tu jednostavno ili restriktivnim ili poticajnim mjerama moramo vlasnike stanova potaknuti da ih stave u opticaj. Ne nužno u prodaju, može i najam”, rekao je i za kraj je rekao kako iduće godine treba očekivati pad cijena nekretnina.

“Vjerujem da ćemo za godinu dana govoriti o određenoj korekciji cijena sigurno, na dolje”, završio je.