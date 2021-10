STRUČNJAK ODGOVARA NA PITANJE SVIH PITANJA: Zašto cijene goriva ne padnu kada padne cijena barela nafte?

Autor: Dnevno.hr

Tin Bašić, vlasnik portala cijenegorina.info, za televiziju N1 je komentirajući novi rast cijena goriva rekao da nas je korona naučila da je nemoguće dati prognoze za budućnost.

Ističe kako iako je barel nafte na londonskoj burzi 84 dolara, to nije najveća cijena u povijesti jer je cijena za vrijeme prve ekonomske krize bila i 140 dolara.

Na pitanje novinara kako to da cijena goriva uvijek raste čim naraste cijena nafte, ali u isto vrijeme ne pada kad pada cijena barela, kaže da je to situacija ponude i potražnje te da smo imali situaciju gdje bi litra dizela pojeftinila i do 40 lipa u jednom danu. Bašić napominje da kad cijena barela jako pada onda se to sporije vidi jer treba ipak zadržati malo kapitala.

Jedan od razloga visokih cijena goriva u Hrvatskoj su i visoke trošarine koje čine 50,60 posto cijena, a na pitanje treba li ih smanjivati Bašić kaže da tu nema jednoznačnog odgovora jer nitko ne pita treba li dizati trošarine kad je cijena goriva niska kao što je npr. bilo u travnju prošle godine kada je cijena goriva pala na 7,70 kuna.

Na kraju zaključuje kako trošarine možemo ostaviti kakve jesu i prilagođavati ih ili staviti linearne trošarine koje nas spašavaju kad cijena goriva raste, ali to znači da plaćamo i skupo gorivo kada je i jeftino.