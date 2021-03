STRAŠAN KRIK IZ MARIĆEVA RESORA! ‘Ako se treći val poklopi s turističkom sezonom, gotovi smo’

Autor: Iva Međugorac

Premda premijer to negira i pokušava uvjeriti javnost u drugi scenarij, zbog naglog porasta oboljelih od koronavirusa teško je posve odbaciti priču da bi Hrvatska uskoro mogla u novi lockdown. Na stolu je više prijedloga, razmišlja se hoće li to biti ‘tvrđa’ ili ‘mekša’ opcija, tvrde to naši sugovornici bliski Nacionalnom stožeru. Objašnjavaju kako će se time nastojati izbjeći širenje koronavirusa tijekom uskrsnih blagdana, ali će se ujedno nastojati izbjeći i okupljanja. Mjere bi trebale biti slične onima kakve smo imali tijekom božićnih blagdana.

Sve veći broj zaraženih, ali i krah domaće strategije za procjepljenje nacije unio je ozbiljne nemire u Vladu premijera Andreja Plenkovića koji je svjestan da državi treći val prijeti na samim začecima turističke sezone, te da će njime ista biti dovedena u pitanje. U ministarstvu financija kojim ravna Zdravko Marić stanje je posebno usijano, pa napominju da će Hrvatska ako se novi treći val poklopi s početkom turističke sezone biti primorani na nova zaduženja, i rezove, probleme nalik bankrotu, kojega neće formalo proglasiti, ali će ga se osjetiti na svakom koraku i u svim segmentima poslovanja države.

Od najavljivanih reformi i ulaganja u poljoprivredu za sada nema ništa, strategije za gospodarstvo u krizi nema, pa je jasno da u mogući novi krug pandemije opet srljamo nespremni, a izgleda da nismo bili posve spremni ni za cjepiva koja su u Hrvatsku stigla pod vojnom i policijskom zaštitom da bi se potom ispod stola ubrizgavala uglednicima, koji kao, spadaju u rizičnu skupinu. Imala je Hrvatska s cijepljenjem velike planove koji su se oslanjali i na planove za nadolazeću turističku sezonu, međutim ni od toga također za sada nema ništa.

A da je godina koja je iza nas za njih bila najgora u povijesti, vidljivo je iz podataka Svjetske turističke organizacije koja je u 2020. godini zabilježila pad međunarodnih turističkih dolazaka od 74 posto. Destinacije širom svijeta bilježile su lani milijardu dolazaka manje u odnosu na godinu prije krize, dok je prošle godine u srpnju i kolovozu Hrvatska zabilježila pad dolazaka turista za oko 50 posto.

Sezona koja je pred nama definitivno neće biti na razini onih na koje smo navikli, Hrvatska se već susretala s različitim problemima, pa i onim famoznim stavljanjima na crvene liste, lani su domaći turisti donekle izvukli situaciju, no ove godine i ono malo domaćeg svijeta koji bi se zaputio na Jadran ima manje novca i mnogo više briga. Mnoštvo je onih koji su u pandemiji ostali bez posla, ali i onih kojima je zbog dva zatvaranja upitna egzistencija i oporavak. Dođe li na ionako upitnu i nezgodnu situaciju treći val, na koji se pripremaju liječnici, jasno je kako će premijer Andrej Plenkoviću slijede teški dani, a jasno je i da bi se novi, treći val mogao preklopiti i sa lokalnim izborima, što unosi dodatne nemire u vladajuće redove.