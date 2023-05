STRANI RADNICI UZIMAJU SVE VIŠE POSLOVA! Stručnjak objasnio što će biti s našim plaćama: ‘To je normalno u kratkom roku’

Autor: Ivana Jurišić

U Hrvatskoj iz dana u dan raste broj stranih radnika. Samo od 1. siječnja do 30. travnja ove godine izdane su ukupno 54,592 dozvole za rad, od kojih najviše u sektorima graditeljstva (21,779) i turizma i ugostiteljstva (16,551), izvijestili su iz MUP-a.

Iako se mnogim čini kako najveći udio čine radnici sa Dalekog istoka, to još uvijek nije istina. U prva četiri mjeseca ove godine najveći broj dozvola za boravak i rad izdan je državljanima Bosne i Hercegovine (13,401), koje su stopu slijede građani Srbije sa 7,457 izdanih dozvola. Građani Nepala i Indije su na trećem i četvrtom mjestu sa 7,444, odnosno 4,167 izdane dozvole.

Visinu plaća određuje produktivnost

Kako je riječ o radnicima koji uglavnom rade u građevinskom sektoru i sektoru turizma i ugostiteljstva, mnogi hrvatski radnici koji rade u tim sektorima se boje kako će poslodavci radije zapošljavati strane radnike za manje novaca, dok će domaćim radnicima ili dati otkaz ili nižu plaću. Sličan strah vlada i u trgovini gdje je sve više stranih radnika. U prva četiri mjeseca ove godine zaposleno je njih 1,442, a taj broj će u narednim mjesecima sigurno još i rasti.

O tim problemima i kako će sve veći uvoz radne snage utjecati na hrvatsko tržište rada razgovarali smo s ekonomskim analitičarem Branimirom Perkovićem, urednikom i novinarom na web portalu Index.

“U nekom kratkom roku od par godina sigurno će doći do smanjenja cijene rada. Porast ponude rada u kratkom roku uvijek dovodi do manjeg rasta plaća i to je normalno. Ipak, visinu plaća prije svega određuje produktivnost, a ne uvoz stranih radnika. Ako su plaće niske, za to su najmanje krivi strani radnici”, smatra Perković.

“Ako pogledamo podatke o rastu plaća u 2008. i 2009. hrvatske plaće su rasle, ali nisu rasle ništa brže nego u Poljskoj i Češkoj koje također uvoze strane radnike i to puno duže od Hrvatske. Pogledajte jednu Irsku u koju je otišao veliki broj Hrvata. I tamo su plaće rasle”, dodaje Perković.

Ne moraju raditi veći dio godine

Stručnjak navodi kako je Hrvatska po pitanju tržišta rada specifična jer u priobalnom dijelu Hrvatske imamo puno ljudi koji u teoriji ne moraju raditi veći dio godine.

"Došli smo do relativno niske razine nezaposlenosti, a imamo neke sektore gospodarstva kao što su apartmani i turizam koji svojim vlasnicima omogućuju da ne moraju raditi osam sati dnevno. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je u 2021. godini stopa nezaposlenosti bila 11 posto. To nije zbog toga što je tako teško naći posao u sezoni. Ne, imamo jako veliki broj potencijalnih radnika koji imaju apartmane, rade nešto malo u fušu i zbog toga nemaju potrebu raditi puno radno vrijeme", kaže Perković.









O pričama kako će hrvatski poslodavci uzimati strane radnike jer su im jeftiniji, Perković odgovara kako situacija nije tako jednostavna kao što se čini na prvi pogled.

“Glovo npr. ima više politiku zapošljavanja stranaca, dok Wolt uglavnom zapošljava strane radnike. I jedan i drugi način ima svoje prednosti i mane. Neki poslodavac će nešto uštedjeti nakon što je zaposlio radnika Nepalca, ali taj radnik će se zbog nepoznavanja jezika teže snalaziti, koji put će se izgubiti po gradu, usluga će biti nešto gora. Na poslodavcu je da izabere tko mu se više isplati na dug rok”, zaključuje Perković.