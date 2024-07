Strani mediji masovno loše pišu o ljetovanju na Jadranu, ali ministar ima svoju teoriju

Autor: V.S

Da ljetovanje na našem divnom moru nije baš za svačiji džep znamo odavno. Iz godine u godinu sve je više Hrvata odustajalo od odmora na Jadranu jer si to naprosto više nisu mogli priuštiti, no iznajmljivače takva realnost nije zanimala jer se znalo da gosti iz bogatijih zemalja mogu platiti ovakve cijene smještaja, bilo da se radi o apartmanima, hotelima ili kampovima.

No, kako vrijeme prolazi i strancima cijene u Hrvatskoj pomalo postaju previsoke pa su posljednjih dana brojni austrijski, njemački i slovenski mediji pisali da je Lijepa naša postala preskupa za odmor.

Austrijski dnevni list navodi kako odmor na Jadranu košta oko tisuću eura po tjednu po osobi, Slovenci na POP TV-u izvještavaju da su poskupjeli restorani i trgovine, a njemački statističari da su od Hrvatske jeftiniji Španjolska i Portugal i Grčka.

Ministar ima svoju teoriju

Austrijski portal Heute objavio je priču dvoje ljudi iz Beča koji su ostali u nevjerici kada su vidjeli račun za ručak. Jeli su ribu prve kategorije, dvije blitve, krumpiriće, popili su tri alkoholna pića i bocu mineralne. A onda je uslijedio šok. Dva su obroka morali platiti 148 eura i 75 centi. Ironično u tekstu dodaju i da su srećom progutali zadnji komadić jela kad je došao račun jer bi se inače ugušili. Ministar turizma Tonči Glavina za RTL Danas je iznio svoju teoriju zašto je došlo do lošeg izvještavanja o Hrvatskoj, i uvjeren je da se ne radi o cijenama.

“Svake godine svaka turistička zemlja koja pokušava motivirati svoje građane da ostanu u svojoj zemlji ili ih neka druga zemlja pokušava privući od direktnog konkurenta, kao što smo mi, onda imate raznorazne napise u medijima. Nekad su to cijene, nekad ribe napuhače, nekad su morski psi, nekad cvjetanje mora… Konkurencija će iskoristiti svaku priliku da ostvari prednost”, kaže ministar Glavina.

Dodaje i kako se Hrvatska na mnogim tržištima posljednjih godina doživljavala kao jeftina destinacija masovnog turizma. “Mi niti smo destinacija masovnog turizma, niti smo to bili niti to želimo biti. A naravno da želimo biti vrlo konkurentni”, zaključuje ministar turizma.

Podbacio obiteljski smještaj

Inače, od početka godine, zaključno sa 7. srpnjem, u Hrvatskoj je, prema podacima sustava eVisitor, ostvareno 8,1 milijun dolazaka i 33,5 milijuna noćenja, a to u odnosu na lani predstavlja rast od pet posto u dolascima i dva posto u noćenjima. Što se dolazaka tiče, hoteli u odnosu na lani bilježe rast od 7,48 posto, objekti u domaćinstvu 4,76 posto, a kampovi 2,20 posto, podaci su Hrvatske turističke zajednice. No, Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja, za 24sata je rekao da je obiteljski smještaj podbacio sedam posto i više.

“Razgovarao sam s našim članovima u Dalmaciji, Istri i Kvarneru te je obiteljski smještaj podbacio sedam posto i više. To se odnosi na razdoblje od početka godine pa do kraja lipnja. Na početku smo srpnja i nama je popunjenost na razini Hrvatske 75 posto. Špica je sezone, a gostiju nema”, rekao je za 24 sata Bulić. Cijene smještaja u odnosu na lani porasle su od 10 do 15 posto, što je rezultat inflacije. Bulić navodi kako to nije razlog manjeg broja gostiju, no navodi kako te cijene ne igraju toliko ulogu.









“Na glasu smo da smo skupa destinacija, a kad se i spuste cijene smještaja, nema gostiju. Riječ je o tome da je izvanpansionska potrošnja jako skočila. Ne znam što bih za to rekao, a posljedica je da su nam restorani, primjerice, poluprazni. Prošli mjesec obišao sam cijelu Italiju i cijene su normalne. Mi smo išli s tim cijenama malo previše, a konkurencija od Grčke, Turske, Italije pa do Crne Gore to jedva čeka”, navodi Bulić. Upozorio je kako je Hrvatska na granici rentabiliteta i održivog razvoja obiteljskog smještaja. “Situacija postaje pomalo opasna. Imamo više smještajnih kapaciteta nego nama srodne destinacije. To se izmaklo kontroli. Problem je što dio njih posluje u sivoj zoni. Već dulje upozoravamo da u tom segmentu treba napraviti reda”, poručio je Bulić.