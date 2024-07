Strance raspametilo mjesto u Hrvatskoj koje mi baš i ne doživljavamo: ‘Pazite kako to izgleda’

Autor: M.D.

Brojni turisti iz svih dijelova svijeta dolaze tijekom ljeta u Hrvatsku. Neki su tu prvi put, pa tek trebaju otkriti čari istočne jadranske obale. Kako bi im u tome olakšali, mnogi ljubitelji putovanja objavljuju svoje dojmove na društvenim mrežama. To su učinili Chris i Carol, englesko-brazilski par koji se odlučio upoznati ljepote Hrvatske.

Na svom putovanju od Plitvica do Dubrovnika najprije su se zaustavili u Splitu. No, riječi su im oduzela dva gradića za koje tvrde da su biseri. Riječ je o Omišu i Makarskoj. Omiš je nedavno izabran među 15 “rajskih mjesta” u Europi, u selekciji popularnog portala European Best Destinations. Chris smatra kako je taj izbor bio opravdan.

U Omiš su zapravo on i Carol došli slučajno, guglajući mjesta u kojima bi se mogli odmoriti od napornog putovanja. Priznaju da nisu pogriješili, jer je i sama vožnja do Omiša bila impresivna. “Pazite kako ovo izgleda. Nevjerojatno je, čak i iza nas su te masivne stijene. Centar grada je tu odmah preko mosta. Čak je i vožnja bila prekrasna”, rekao je Chris u svom videu na YouTubeu.

Nisu ih oderali u restoranu

Sjeli su u restoran i naručili ribu i bečki odrezak. Kako je hrana došla bez priloga morali su posebno naručiti povrće sa žara i kruh. Sve zajedno ih je koštalo 38 eura, s time da su kruh platili tri, a ribu 16 eura.

Odradili su i turu brodom po Cetini. Sat vremena plovidbe košta 10 eura, ali kažu da se zaista isplati s obzirom na prirodne ljepote. Obišli su gradske zidine i odmarali na glavnoj plaži. Kažui kako im je bilo lijepo, ali jedna stvar ih je ipak iznenadila.

“Čudno je da smo 35 minuta udaljeni od Splita, a da tako malo ljudi ovdje dolazi”, rekao je Chris dok je Carol ustvrdila kako je Omiš sličan obali talijanskog grada Amalfija, ali bez toliko zgrada.

Rado bi došli opet u Makarsku

Kako bi od Splita došli do Dubrovnika, putem jedne online platforme unajmili su automobil. Sam najam ih je koštao 40 dolara (36,69 eura), no kako su uzeli auto u Splitu, a ostavili ga u Dubrovniku, morali su platiti dodatnih 150 dolara (137,60 eura). No, Chris kaže kako je i to dobra ponuda jer je u cijenu uključeno i putno osiguranje.









Diveći se pogledu s jadranske magistrale, stigli su u Makarsku. Ondje se nisu predugo zadržali, jer je kišilo, a i zato jer su planirali stići do Dubrovnika prije mraka. Iznenadilo ih je što pola sata parkiranja košta dva eura. No, ipak su ustvrdili da bi rado ovdje došli sljedeće godine na odmor.

“Definitivno izgleda kao mjesto gdje bismo mogli ostati. Ljepše je od Splita, uglavnom zbog planina. Dojam je nešto uzbudljiviji”, rekli su, a potom su krenuli prema Dubrovniku uz prizor dvostruke duge iznad mora.