ŠTRAJK SMETLARA POSVADIO HRVATE! Smeće se čisti, ali nered je ostao: ‘Doktori i ljudi s fakultetom su potplaćeni, pitaj neškolovane konobare kolika im je plaća’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Štrajk radnika Čistoće je napokon gotov, gradonačelnik Tomašević se uhvatio posla i počeo čistiti kontejnere u Dubravi, a Zagreb će barem na neko vrijeme biti čišći nego što je bio u posljednja četiri dana. Ovaj štrajk je još jednom u javnosti otvorio pitanje trebaju li plaće biti uvjetovane stupnjem stručne spreme. Kao što smo vidjeli za vrijeme pandemije, mnogo je naših građana koji zarađuju male plaće, a bez kojih društvo jednostavno ne može funkcionirati kao što su npr. trgovci i čistači.

O toj temi se raspravljalo i na hrvatskom Redditu gdje je postavljeno pitanje je li normalno i zdravo društvo u kojem čovjek bez fakulteta ima veću od ljudi s fakultetima i doktoratima?

“Poznajem neke šta ljeti zarade 15-20 tisuća kuna konobareći ili spremajući pizzu u restoranu. S druge strane početna plaća doktora je 6-7 tisuća kuna koji uz sve to radi stresniji posao i nakon faksa mora ići na specijalizaciju i eventualno subspecijalizaciju. Ponekad se pitam je li to pravedno”, stoji u uvodnom postu.





Odmah mu se javio Redditor koji je napisao neka zamisli kako je raditi tom nekom konobaru.

“Konobar u većini slučajeva nema pauzu, ne može otići na WC kad mora nego kad stigne. Radi vikende, blagdane, cijeli dan je na nogama. Sluša propale penzionerske fore i mora prema svima bit ljubazan. Da ne govorim o 200/300 sati bez dana slobodnog po sezoni, pa se i dalje pitaj zašto ima veću placu nego netko tko sjedi u uredu s diplomom”, glasio je jedan komentar.

“Pitaj te neškolovane ljetne konobare kolika im je plaća van tri mjeseca sezone i koliko godina ima najstariji kolega. Plaća treba biti uvjetovana ponudom i potražnjom. Ako doktor-početnik misli da je bolje konobariti do penzije neka promijeni branšu, nitko ga neće strijeljati”, napisao je drugi.

Plaću mora uvjetovati stupanj odgovornosti

“Ja nemam ni srednju školu, a imam plaću oko 9.000, ovisno o mjesecu. Bitno je znanje i volja”, napisao je drugi.

Jedan je komentirao kako nisu realno neke razlike u plaćama, već u uvjetima rada i radnim satima.

“Evo skladištar kod mene ima možda i veću plaću od mene, ali on je na dvorištu i po kiši i snijegu i vjetru i vikendima i ostaje svaki dan do 5-6. Mobitel mu zvoni od ujutro do navečer. Ja radim daleko odgovorniji posao od njega, ali točno od 7 do 15 i ni minute više. Vikendi su mi naravno slobodni, u uredu je uvijek fino toplo, kuhinja na poslu mi je odmah kraj ureda, kave, čajevi, hrana. Imamo istu plaću i meni uopće nije problem što imamo istu plaću”, komentirao je jedan Redditovac.









“Stupanj obrazovanja ne može i ne smije uvjetovati plaću. Ono što plaću mora uvjetovati je stupanj odgovornosti. Ako si ti SSS radnik koji je odgovoran za upravljanje bušilicom na platformi BP-a u Meksičkom zaljevu i ako je rizik tvog posla ekološka katastrofa svjetskih razmjera i gubitak ogromne količine kapitala apsolutno bi trebao imati veća primanja od mene doktora, magistra i bog te pitaj čega ako nemam ekvivalentnu odgovornost. Plaćen možeš biti samo onoliko koliko te je netko spreman platiti i koliko mu vrijediš. Diploma je samo papir, koji može biti najvrijedniji na svijetu, a može biti i vrijedan kao WC papir (u onim slučajevima kad istog imaš na zalihi)”, napisao je jedan.

“To znači da su doktori i ljudi s fakultetom potplaćeni, a ne da ovi imaju prevelike plaće”, bio je jedan od komentara.

Boli ga društvena nepravda

Mnogi su se i osvrnuli i na situaciju u Zagrebu nakon četiri dana štrajka radnika Čistoće.









“Pogledaj na što Zagreb liči nakon štrajka ovih s trogodišnjom školom. Ovi s fakultetom i kravatama sigurno neće očistiti grad od smeća. Žalosno je što se ljudi bez fakulteta premalo cijene, a bez njih svijet ne bi nigdje došao. Koja tu korist od inženjera graditeljstva ako nemaš nekoga tko će ti nositi ciglu”, napisao je.

Naravno, bilo je i onih koji se nisu složili. Jedan Redditovac je tako napisao da bi oni koji završe fakultet, bez obzira na realan doprinos poslovanju, morali imati veće plaće, na što mu je jedan odgovorio kako bi da je poduzetnik, znao koliko je doprinos cijenjen.

Povukla se i priča o bivšem sustavu. Tako je jedan Redditovac upitao što je njega briga koliko zarađuje neki konobar, na što je ovaj odgovorio kako priča o nečemu šta je po njemu društvena nepravda.

“Nismo u komunizmu, nema tabu tema”, napisao je, na što mu je Redditovac odgovorio kako baš zato što nismo u komunizmu, ne može govoriti da nije pošteno što konobar zarađuje više od doktora.

“Konobar radi u privatnom sektoru gdje vlada zakon ponude i potražnje, a doktor u javnom zdravstvu gdje ga plaćaju građani. E sad, naravno, mi možemo raspravljati za doktorovu plaću, međutim, ne živimo u državi gdje svi imaju veliku plaću kao taj konobar, već je i puno ljudi koji imaju mizernu plaću. Ovisno o tim plaćama, država može ubrati više ili manje poreza, te se više ili manje novaca može izdvojiti za zdravstvo. To ujedno određuje i doktorovu plaću. Tako da ako konobar služi veću plaću, sigurno da dugoročno to zapravo ide u prilog i doktoru jer će i on možda u budućnosti radi toga dobiti povišicu”, zaključio je.