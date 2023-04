Što su valute videoigara i po čemu se razlikuju od kripto ili fiata?

Autor: Promo

Virtualne valute u videoigrama postale su sve prisutnije u modernoj industriji igara, pružajući igračima impresivno i interaktivno iskustvo koje nadilazi tradicionalnu mehaniku igranja. Međutim, mnogi se ljudi pitaju: što su točno valute videoigara i kakve su u usporedbi s valutama stvarnog svijeta kao što su kripto ili fiat te što ih čini korisnima u kontekstu igranja?

U ovom ćemo članku zaroniti u ta pitanja kako bismo otkrili što jesu virtualne valute u videoigrama, a što nisu.

Što su valute videoigara?

U svojoj srži, valute videoigara digitalne su valute koje su specifične za određenu igru ​​(program ili ekosustav). Koriste se kao oblik valute u igri, omogućujući igračima da kupuju stvari, kao što su predmeti ili nadogradnje, unutar same igre. Ove valute nisu priznate kao zakonsko sredstvo plaćanja izvan igre i gotovo se nikada ne mogu zamijeniti za valutu stvarnog svijeta (iako ih često možete kupiti za realni novac). Upravo je ta razlika ono što valute videoigara razlikuje od kripto i fiat valuta koje su zakonski priznate i koriste se u raznim transakcijama u stvarnom svijetu.





Valute videoigara dolaze u mnogo različitih oblika, ovisno o igri. Jedan od najpoznatijih primjera jesu zlatnici World of Warcrafta, koji su glavni dio igre od njezina početka. U WoW-u igrači mogu zaraditi zlato dovršavanjem zadataka, prodajom predmeta ili trgovanjem s drugim igračima. Oni zatim mogu koristiti te novčiće za kupnju predmeta poput oružja, oklopa i nosača. Ako vam treba, možete kupiti WoW Gold na Eldoradu.

Još jedan popularan primjer valute videoigre jest Fortnite’s V-Bucks. Slično WoW Goldu, V-Bucks se može zaraditi igranjem igrice, ali najpouzdaniji način da ih dobijete jest kupnja u stvarnoj valuti. Nakon što ih dobiju, igrači mogu koristiti V-Bucks za kupnju skinova, emocija i druge kozmetike unutar igre.

Iako se valute videoigara mogu činiti kao koncept niše, one dijele mnogo sličnosti s kripto i fiat valutama. Primjerice, sve tri vrste valuta mogu se koristiti za kupnju dobara i usluga te se sve mogu pohraniti u digitalni novčanik. Osim toga, sve tri mogu biti podložne inflaciji i fluktuaciji vrijednosti, ovisno o različitim čimbenicima kao što su ponuda i potražnja. Međutim, postoje i značajne razlike između tih valuta, što ih čini jedinstvenima i različitima jedna od druge.

Kako bismo bolje razumjeli te razlike, objasnimo što su kriptovalute i fiat valute.

Što su fiat valute?

Fiat valute jesu fizičke (i digitalne) valute koje jedna ili više vlada priznaje kao zakonsko sredstvo plaćanja. Primjeri fiat valuta uključuju američki dolar, euro, japanski jen i gotovo bilo koju valutu koju koristite svakodnevno.

Za razliku od valuta videoigara i kriptovaluta, fiat valute mogu se koristiti za kupnju robe i usluga, s obzirom na njihovu općepriznatu vrijednost. One također podliježu vladinoj regulativi i politici, što može utjecati na njihovu vrijednost i stabilnost – i pozitivno i negativno.









Što su kriptovalute?

S druge strane, kriptovalute, poput Bitcoina i Ethereuma, digitalne su valute koje djeluju neovisno o središnjoj banci, ili barem onoj kojom upravlja vlada. Koriste blockchain tehnologiju kako bi osigurali da su transakcije sigurne i transparentne, što ih čini privlačnom opcijom za ljude koji cijene privatnost i sigurnost. Za razliku od valuta videoigara, kriptovalute su univerzalne i mogu se koristiti za kupnju na mnogo različitih mjesta.

Osim toga, kriptovalute se mogu zamijeniti za stvarnu valutu, s obzirom na njihovu (relativno) široko priznatu vrijednost, što nije slučaj s valutama videoigara.

Virtualne valute u video igrama povremeno mogu biti kriptovalute, kao u slučaju The Sandboxa ili Decentralanda, no gotovo nijedna valuta videoigara NIJE kriptovaluta.

Zašto su valute videoigara korisne?

Dakle, ako ne možemo koristiti valute videoigara u stvarnom svijetu, zašto su onda korisne?









Prvo, one pružaju dodatni sloj uranjanja i angažmana za igrače, dopuštajući im da zarađuju i troše valutu u igri i stvaraju osjećaj postignuća i napredovanja, što je donekle slično ekonomskom sustavu stvarnog svijeta. To može dovesti do povećanja zadržavanja i lojalnosti igrača.

Dodatno, valute videoigara mogu biti način za programere igara da unovče svoje proizvode jer igrači često mogu kupiti valutu u igri valutom stvarnog svijeta, što pak dopušta tim igračima da kupuju robu u igri za pravi novac. Te mikrotransakcije mogu generirati mnogo prihoda za programere i održati igru ​​dugoročno isplativom i održivom, napose za servisne igre uživo i MMORPG-ove.

Još jedan važan aspekt valuta videoigara jest njihov potencijal da pouče igrače vrijednim financijskim vještinama u sigurnom okruženju. To može uključivati ​​proračun, štednju i ulaganje. Mnoge igre zahtijevaju od igrača da pažljivo upravljaju svojim financijama unutar igre, donose odluke o tome kada će potrošiti ili uštedjeti svoju valutu i vagati potencijalne koristi i rizike različitih kupnji. Te se vještine mogu prenijeti u stvarni svijet, pomažući igračima da postanu financijski pismeniji i odgovorniji, a sve u sigurnom okruženju. Međutim, taj se argument lako može kritizirati kada se valuta unutar igre može kupiti izvana za stvarni novac – jer to može dovesti do toga da neki igrači potroše velike količine novca na igru.

Štoviše, valute videoigara dovele su do novih trendova i prilika u industriji igara, kao što je pojava ekonomija i tržišta u igrama. Igrači mogu kupovati i prodavati virtualnu robu, stvarajući uspješno virtualno tržište koje odražava stvarni svijet. U nekim slučajevima to je dovelo do stvaranja sekundarnog tržišta na kojem igrači mogu mijenjati valute videoigara za valute stvarnog svijeta, posebice putem trećih strana, brišući granicu između tih dviju vrsta valuta i omogućujući igračima da zarađuju igrajući svoje omiljene igre.

Jesu li valute videoigara sigurne?

Unatoč brojnim prednostima, valute videoigara nose i neke rizike i izazove. Kao prvo, mogu biti podložni inflaciji, što igračima može otežati držanje koraka s rastućim cijenama robe i usluga u igri. Također je važno da igrači oprezno pristupaju valutama videoigara te da vode računa o svojim navikama trošenja.

Štoviše, virtualne valute često su podložne greškama, kao što je bilo 2013. u slučaju katastrofalne aukcijske kuće “Diablo III” u kojoj su igrači zarađivali ogromne količine novca beskrajnim udvostručavanjem svog zlata. To može biti veliki problem za ekonomije unutar igre i tvrtke koje ih vode.

TL; DR: Valute videoigara stvorene su drugačije

Valute videoigara jedinstven su i fascinantan koncept koji sve više prevladava u modernoj industriji igara. Iako dijele neke sličnosti s kripto i fiat valutama, specifične su za određenu igru ​​i (gotovo uvijek) ne mogu se zamijeniti za valutu stvarnog svijeta. Međutim, one služe vrijednoj svrsi u stvaranju sveobuhvatnijeg i privlačnijeg iskustva igranja za igrače, kao i osiguravanju izvora prihoda za programere.

Bilo da ste iskusan igrač ili tek počinjete, razumijevanje uloge valuta videoigara može vam pomoći da maksimalno iskoristite svoje iskustvo igranja. Istodobno, valute videoigara imaju potencijal da vas nauče vrijednim financijskim vještinama te da stvore nove trendove i tržišta u industriji igara.