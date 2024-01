Što se sve Hrvatima mijenja od 1. siječnja: Rast će plaće, ali ne svima

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nova godina dolazi sa novim izazovima, a ova koja je pred nama obećava da će biti izazovnija od mnogih prethodnih. Nakon što je prošla godina dana od uvođenja eura, građani sa strahom čekaju otvorenje prvih trgovina i prestanak iskazivanja cijene u eurima i kunama. Naime, mnogi se boje da će prestanak dvojnog iskazivanja cijena mnoge trgovine iskoristiti za nova poskupljenja što će inflaciju koja se u studenome stabilizirala na 4,7 posto opet povući prema gore.

Kuna od danas definitivno odlazi u povijest, a poslovne banke, Financijska agencija (Fina) i HP-Hrvatska pošta d.d. prestaju pružati uslugu zamjene kune, te će se novčanice i kovanice kune moći zamijeniti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Prilikom zamjene kune u euro u Hrvatskoj narodnoj banci neće biti ograničenja u količini koja se mijenja niti naknade za zamjenu. Hrvatska narodna banka će trajno mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.

Građani će moći preostale kune zamijeniti osobnim dolaskom na šalter Hrvatske narodne banke, na adresi Zagreb, Franje Račkoga 5, a iznosi manji od 15.000,00 kuna moći će se, na osobnu odgovornost, dostaviti na zamjenu i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka.

Mijenja se devet poreznih zakona

Što se tiče ostalih promjena, od 1. siječnja mijenja se devet poreznih zakona. Zakonom o porezu na dohodak ukidaju se prirezi koje su dosad ubirali gradovi i općine. Umjesto prireza, jedinicama lokalne samouprave ostavljena je mogućnost da propišu porezne stope. Građani bi trebali dobiti nešto više plaće, ali to puno ovisi o tome gdje žive.

Prema novom zakonu niža porezna stopa, za godišnje dohotke do 50.400 eura, kretati će se od 15 do 23,6 posto, dok će viša stopa iznositi od 25 i 35,4 posto. Najviše su stope određene u Gradu Zagrebu (23,60 i 35,40 posto), u Rijeci će one iznositi 22,4 i 33,6 posto, u Splitu 21,5 i 32,25 posto, dok će u Osijeku stope poreza na dohodak biti 20 i 30 posto.

Najbolje će proći zaposleni u gradovima poput Bjelovara i Svete Nedelje te općinama koje su već ranije ukinule prirez, a sad su optirale za niže stope poreza na dohodak od dosadašnjih. U općinama i gradovima koje su dosad imale prirez do 10 posto, od Nove godine će se niža stopa poreza kretati od 15 do 22, a viša od 25 do 33 posto. Plaće bi u najvećim gradovima trebale porasti za nekoliko desetaka eura.

Porez na napojnice

U novoj godini nagrade radnicima bit će do 250 eura mjesečno neoporezivo, a povećava se naknada za korištenje privatnog automobila s 40 na 50 centi. Od nove godine raste i minimalac koji bi u novoj godini trebao iznositi 840 eura bruto, odnosno 677 eura neto. Diže se i iznos osobnog odbitka s 530,90 na 560 eura, što će dodatno utjecati na visinu plaća.









Mijenja se i sustav naplaćivanja napojnica. Od 1. siječnja napojnice ostavljene putem kartice uplaćivat će se na račun poslodavca, kako bi je on poslije. isplatio zaposleniku. Neoporezivi iznos napojnice od 1. siječnja iznosit će 3360 eura, sve iznad toga oporezivati će se kao drugi dohodak po stopi od 20 posto.

Dobre vijesti u novoj godini čekaju i umirovljenike. Najavljeno je podizanje nacionalne naknade za starije osobe na 150 eura. Riječ je o naknadi za osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile uvjete za mirovinu. Uvjeti za dobivanje te naknade bit će drastično olakšani pa će ona biti pristupačnija većem broju građana.

Više participacije

Mijenja se i dobna granica za umirovljenje žena. Žene će od 1. siječnja umjesto sa sadašnje 63 godine i tri mjeseca, 1. siječnja moći otići u redovnu starosnu mirovinu sa 63 i pol godine, pod uvjetom da imaju najmanje 15 godina staža. Za prijevremeno umirovljenje se također diže dobna granica i to na 58 godina i šest mjeseci uz uvjet od 33 i pol godine staža. Zaposlene žene i dalje mogu ostati zaposlene do 65. godine ili kasnije, na pola radnog vremena i uz mirovinu.









U novoj godini će svi građani koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje plaćati višu participaciju za određene zdravstvene usluge. Tako se participacija po svakom danu bolničke zdravstvene zaštite uvećava s 13,29 na 17,70 eura.

Ove godine građani bi trebali osjetiti i veću razliku zbog neradnih nedjelja jer će se 16 radnih morati podijeliti na cijelu godinu, a ne kao u prethodnoj godini na samo šest mjeseci.