Što se krije iza novog udara na džepove Hrvata? ‘Odlučili smo se na realno povećanje’

Autor: Milan Dalmacija

Nedavno uvedene porezne promjene na prvi su pogled olakšale život građanima. Naime, ukinut je prirez poreza na dohodak, zbog čega je većina građana ovih dana dobila nešto veće plaće. Osim toga, poslodavcima su povećani iznosi neoporezivih prihoda, što znači da bi radnici, uz plaće, mogli dobiti i različite naknade u puno većem iznosu, a da njihovi poslodavci pritom to ne osjete u smislu plaćanja poreza.

No, s druge strane, povećan je porez na dohodak, čije stope sad određuju jedinice lokalne samouprave. U skladu s time, povećane su i stope brojnih poreza koji se tiču samo dijela građana. Tako od 1. siječnja ove godine, većina Hrvata koji posjeduju vikendice morat će plaćati veći porez na kuće za odmor. Njega propisuju jedinice lokalne samouprave po vlastitom nahođenju. Pojedini gradovi i općine tako uopće ne ubiru taj porez, dok su druge odlučile iskoristiti zakonske promjene kako bi podigle stope.

Do Nove godine, porez na kuće za odmor iznosio je između 0,66 i 1,99 eura po četvornom metru vikendice, a sad se ta stopa kreće od 0,60 do pet eura po kvadratu. Prema podacima Porezne uprave, 240 gradova i općina podiglo poreze, njih 303 su zadržale stare porezne razrede, a čak 13 gradova i općina je pronašlo načina kako smanjiti poreznu presiju. Pedesetak gradova i općina odlučilo se uvesti najviši porez od pet eura po četvornom metru. Najvećim dijelom riječ je o turističkim mjestima i Gradu Zagrebu, čije vlasti od početka negoduju zbog ukidanja prireza, navodeći kako će im to umanjiti prihode u proračunu.

‘Povećanjem očekujemo 100.000 eura više u proračunu’

Stoga ne čudi da je dio od 556 gradova i općina na taj način odlučio popuniti proračunsku rupu. Ipak, treba reći da većina zasad nije odlučila ništa dirati. Među onima koji su ipak podigli iznos poreza na kuće za odmor je i Općina Rogoznica. No, njihov je potez motiviran sasvim drukčijim razlozima, od punjenja proračuna u koji se više ne slijeva prirez.

“S obzirom na infrastrukturu i izgradnju, gdje je neminovno da se godišnje izgradi 50-70 novih objekata, a postojeća je infrastruktura u stalnoj potrebi, od izgradnje javne rasvjete i asfaltiranja cesta i svega onog što iz komunalnog doprinosa općina radi. S obzirom na veličinu prostora i gradnju, odlučili smo se na realno povećanje, koje je zapravo minimalno”, otkrila je načelnica Općine Rogoznica, Anita Živković.

Na prostoru njene općine nalazi se 3000 vikendica, a njihovi vlasnici više ne plaćaju 1,99 eura poreza po četvornom metru, već tri eura. Živković tvrdi da nikad nije imala problema s naplatom poreza i da ih ne očekuje u budućnosti. No, općinski proračun će vidjeti povećanje prihoda. Tijekom prošle godine je samo na ime poreza na kuće za odmor Općina Rogoznica prikupila 363.278,30 eura, a s ovim povećanjem očekuju 100.000 eura više u proračunu.

Aktiviranje nekretnina

“Mi nismo imali prirez, tako da tu nismo imali nikakvih gubitaka, a što se tiče poreza na dohodak ostavili smo kako je i bilo, minimalno 20 posto i maksimalno 30 posto. Tu smo stvarno maksimalno išli zaštititi svoje stanovništvo i nismo ništa dirali”, otkrila je načelnica Živković kojoj je ovaj porez ipak omogućio pokrivanje dijela investicija.

Među gradovima i općinama koje naplaćuju taj porez, njih 94 ima najniže stope do 0,50 eura po četvornom metru. Najviše jedinica lokalne samouprave, njih 126, porez naplaćuje od jednog do 1,50 eura. Šest općina ubire između četiri i četiri i pol eura poreza po četvornom metru vikendice, dok najvišu stopu do pet eura ima 55 gradova i općina. Sedam velikih gradova (Split, Zadar, Slavonski Brod, Velika Gorica, Sisak, Samobor i Vukovar) zadržalo je ranije porezno opterećenje, a šest gradova (Osijek, Varaždin, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica i Čakovec) i dalje ne naplaćuje taj porez.









Zanimljivo je vidjeti kako se većina gradova i općina koji su podigli stopu poreza na kuće za odmor nalazi na jadranskoj obali, dok su rijetki oni gradovi i općine koji su u unutrašnjosti, uz iznimku Zagreba, podigli stope ovog poreza. U Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, postoji 231.000 vikendica.

Neki će na ovome poprilično ‘zaraditi’

Porezni savjetnik Damir Brajković tvrdi kako je ovo samo početak procesa u kojem će jedinice lokalne samouprave moći samostalnije odlučivati o oporezivanju građana na vlastitom prostoru. Svaka od tih odluka, napominje, političkog je karaktera, zbog čega i vlada tolika raznolikost u stopama ovog poreza.

“Gradovima i općinama je prepušteno da same određuju stope poreza kako bi mogle financirati vlastite potrebe i projekte koje planiraju, ali i kako bi omogućile normalniji život građana. U ovom slučaju se to odnosi na dostupnost nekretnina, jer bi oporezivanjem njihova cijena mogla biti nešto povoljnija, a to utječe na zadovoljstvo onih koji kupuju nekretninu ili se žele negdje doseliti”, tvrdi Brajković.

Dio stručnjaka smatra da bi se poreznom presijom dio tih nekretnina mogao vratiti na tržište kroz dugoročnije, a ne povremeno iznajmljivanje ili prodaju, što bi moglo općenito smanjiti cijene nekretnina zbog povećanja ponude. Kreću li gradovi i općine na taj način u bitku s visokim cijenama nekretnina na svom području tek ostaje vidjeti. Zna se samo da će neke od njih na ovome poprilično zaraditi, iako taj porez zapravo plaća tek nešto manje od pet posto građana, ako gledamo po broju vikendica u Hrvatskoj. Stvarni broj onih koje bi zahvatile “škare” ovog poreza je još i niži, jer nisu sve jedinice lokalne samouprave uvele ovaj porez.

“To je opet do ciljeva i planova svake jedinice lokalne samouprave i onoga što oni žele učiniti s prikupljenim novcem. Ne treba zaboraviti da su uskoro izbori i da bi se svaki takav potez mogao promatrati i u tom kontekstu”, zaključio je porezni savjetnik Brajković.