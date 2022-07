ŠTO NAM OSTAJE IZA NAJPOPULARNIJEG MINISTRA? Ljudi su mu vjerovali, ali oprez: ‘Državi čije financijsko kormilo Marić sada napušta ne smiješe se bolji dani’

Autor: Dragana Radusinović/Marina Šunjerga

Rast kreditnog rejtinga Hrvatske ususret europskoj i hrvatskoj recesiji omogućuje Mariću osobno zadovoljstvo postignutim ciljem, no njegovo održavanje na dobrobit gospodarstva i građana ostavlja svojem nasljedniku Primorcu birajući za svoj odlazak trenutak u kojem je najuspješniji.

Novi ministar Primorac mora zaštititi građane od rasta cijena

Marić je najavio da će trošak uvođenja eura iznositi 2 milijarde kuna, a bude li veći od toga obrazloženja ćemo tražiti od budućeg ministra Primorca koji će preuzimanjem Marićeve funkcije morati stati i na branik Marićeva obećanja prema kojem se hrvatski dužnici zahvaljujući uvođenju eura ne moraju bojati poskupljenja kredita, odnosno rasta kamata.

Što se tiče troška uvođenja eura Marić je tek ostavio prostora da se neuračunati troškovi pojave na razini gradova, županija i općina. Marić će iz Bruxellesa donijeti konačni tečaj konverzije kune u euro koji od tečaja 7,53450 kuna za jedan euro s kojim Hrvatska sada sudjeluje u europskom tečajnom mehanizmu može odstupati najviše 15 posto, no zahtjevnu tehničku provedbu prelaska na euro također ostavlja nasljedniku. Riječ je o 78 zakona koji će se morati promijeniti, te o praćenju kretanja cijena ususret konverziji, piše portal Euro.dnevno.hr.





Od svega što je Marić o euru govorio najvažnije je samouvjereno nastupanje s izjavama u kojima je naglašavao kako će građani biti zaštićeni od poskupljenja i nikako ne smiju doći u nepovoljniji položaj zbog promjene valute. “Učinit ćemo sve da, bez obzira na inflatorne pritiske i naše napore koji idu na njihovo ublažavanje, preveniramo da proces uvođenja eura ne bude dodatni okidač pojedinim akterima na tržištu”, često je naglašavao Marić uvijek ponavljajući da obveza dvostrukog iskazivanja cijena služi tome da zaštiti građane od neopravdanih poskupljenja.

Pet ciklusa poreznih rasterećenja u 6,5 godina mandata

Marko Primorac morat će u narednih šest mjeseci činiti sve ono što je Marić stvorio kao očekivanje građana, a to je efikasno kažnjavanje onih za koje se utvrdi da neopravdano podižu cijene zbog prelaska na euro. Zdravko Marić u svoj će životopis upisati kako je u vremenu pandemije osigurao stabilnost javnih financija držeći kako deficit tako i javni dug i kretanje kamatnih stopa pod kontrolom uz statistički razumnu inflaciju sve dok se njezina vrijednost promatrala kao parametar važan za ulazak u eurozonu, a to je bilo do 30. travnja i nakon toga je odmah premašila 10 posto.

Moći će moći reći da je zaslužan za izgradnju još jednog mosta kojim će Hrvatska prijeći joj jednu fazu integracije unutar EU postajući dijelom eurozone, ali za moguće zavoje s druge strane mosta na kojima bi moglo prijetiti izlijetanja s ceste bit će zadužen netko drugi. Također, može se pohvaliti i da je kroz pet ciklusa poreznih izmjena značajno rasteretio građane i poduzetnike visokih poreza uz zadržavanje stabilnog proračuna.

Iako je više puta tijekom svoje dugogodišnje ministarske službe Marić prozivan za iznošenje neistina posebno o financijskom zdravlju bivšeg koncerna Agrokor, danas Fortenova grupe, za koji je radio kao direktor zadužen za strategiju i tržište kapitala od 2012. do 2016. uskoro bivši ministar u hrvatskoj je javnosti izgradio svojevrsno povjerenje građana i odlazi kao najpopularniji Plenkovićev ministar uz poštovanje iz oporbe jednostavno zato što je pristojan i nije član HDZ-a.

Hrvatska u čekaonici bila samo 906 dana, a Litva 10,5 godina

Dok Marko Primorac bude brodio kroz tehničku izvedbu uvođenja eura Marić će u svoje uspjehe nabrajati kako je Hrvatska kao nova članica eurozone u europskom tečajnom mehanizmu koji služi kao pripremni period za usvajanje eura provela najmanje vremena od svih ostalih članica Unije. Svojedobno je precizno izračunao da će to biti 906 dana, čak kraće od Slovenije koja je u “čekaonici” provela 916 dana, a Litva deset i pol godina. Za buduću usporedbu standarda građana Hrvatske s građanima Slovenije i Litve obratit ćemo se Marku Primorcu.

Iako je to zanimljivo tek na simboličnoj razini, Zdravko Marić je svoju direktorsku poziciju u Agrokoru napustio u rujnu 2016. godine, a koncern je otprilike pola godine kasnije zaplovio putem ekonomskog bankrota i sanacije u administrativnu pomoć države. Državi čije financijsko kormilo Marić sada napušta gospodarski se ne smiješe bolji dani već se nad nju nadvijaju opasniji i izazovniji, pa nam preostaje nadati se da Marić ipak nije toliko vješt da dva puta zna izabrati pravi trenutak za odlazak. Unatoč tome što većina analitičara i ekonomista vjeruje da ipak jest.