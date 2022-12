ŠTO KUPCE ČEKA U TRGOVINAMA 2. SIJEČNJA? Vlasnik trgovačkog lanca otvoreno progovorio o atraktivnim cijenama

Autor: Ivana Jurišić

U lipnju 2021. godina inflacija u Hrvatskoj je bila dva posto. Mjesec nakon toga je počela rasti da bi u studenome ove godine došla do 13,5 posto. Iako je između listopada i studenoga ove godine usporila rast, građani se sada plaše kako će praksa zaokruživanja cijena nakon uvođenja eura opet pridonijeti povećanje cijena prehrambenih proizvoda.

Taj su fenomen obradili analitičari Hrvatske narodne banke, Ivan Mužić i Andreja Pufnik, u tekstu u kojem procjenjuju kakve su moguće posljedice ‘atraktivnih cijena’ na džepove građana. Naime, ako domaći trgovci prilagode cijene u eurima do prve više atraktivne razine, to bi doista moglo imati određenoga kratkoročnog utjecaja na inflaciju.

Atraktivne cijene

“U praksi razlikujemo tri vrste atraktivnih cijena: psihološke cijene, one kojima se trgovci koriste vjerujući da kupci manje pozornosti pridaju znamenkama iza decimalnog zareza, za razliku od znamenki koje prethode decimalnom zarezu (npr. 9,90 kuna ili 9,99 kuna), potom frakcijske cijene – one koje pojednostavljuju vraćanje ostatka (npr. 15,50 ili 6,75 kuna) – te egzaktne cijene, one koje su cijeli brojevi i obično se rabe za veće iznose (npr. 55 ili 120 kuna)”, pišu analitičari HNB-a.





Podaci kojima se trenutačno raspolaže potvrđuju da je zaokruživanje cijena na atraktivne razine doista prevladavajuća praksa u domaćim maloprodajnim lancima. Čak 95,7 posto cijena analiziranih prehrambenih proizvoda iz domaćih maloprodajnih lanaca završava znamenkom 9, a njih 2,8 posto završava znamenkom 0, dok na sve ostale završne znamenke (osim 9 i 0) otpada samo 1,5 posto svih cijena.

Mužić i Pufnik ističu kako ne isključuju mogućnost da trgovci naknadno prilagođavaju cijene iskazane u eurima, iako je način preračunavanja cijena u eure jasno reguliran.

Naime, zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj predviđeno je preračunavanje cijena iz kuna u euro primjenom punog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja (i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale). Dakle cijene se ne bi smjele zaokruživati naviše u većoj mjeri nego što to nalažu matematička pravila. Ipak, ne može se isključiti mogućnost da trgovci tijekom vremena nastoje zaokružiti cijene na atraktivne razine u eurima.

Fiskalna politika najveći problem

To će se najviše vidjeti kod cijena hrane i pića, kod kojih je simulirani učinak konverzije na cijene izraženiji nego za ostatak potrošačke košarice zbog velikog udjela atraktivnih cijena te velikog broja relativno niskih cijena.

Hoće li zaokruživati cijene u svojoj trgovini pitali smo predsjednika Nadzornog odbora tvrtke KTC d.d. i predsjednika Udruženja trgovine HGK Ivicu Katavića.

“Ma kakvo zaokruživanje na atraktivne cijene, molim vas. Pa toga nema. Cijene u našoj trgovini će biti iste u eurima kao što su bile i u kunama. Nemamo nikakvu namjeru zaokruživati cijene nakon uvođenja eura”, rekao nam je Katavić.









Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže kako se građani ne trebaju bojati viših cijena.

“Zaokruživanje ne može biti generator inflacije. Ona je sada već u drugoj fazi, problem više nisu cijene derivata i nafte, već fiskalna politika koja jedina može nahraniti inflaciju ukoliko ne bude dovoljno odgovorna”, zaključuje Novotny.