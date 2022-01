‘STIŽE STRAVIČNO POSKUPLJENJE PLINA!’ Građani pripremite se, župan upozorava: ‘Ovo se neće moći izdržati, plaće moraju rasti jer je sve poskupjelo’

Autor: N.K

Primorsko-goranski župan, Zlatko Komadina, gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o inflaciji i najavljenom drastičnom poskupljenju plina.

Komadina upozorava kako ni smanjenje PDV-a neće pomoći građanima jer je riječ o “stravičnom poskupljenju” zbog geopolitičkih previranja. Osim toga, rekao je kako bi plaće trebale rasti budući da su cijene režija, hrane i svega ostalog znatno poskupjele.

Smatra kako bi veće plaće donijele veću potrošnju u priljev novca u privredu.

“Poskupljenje će biti stravično”

Kada je riječ o plinu, Komadina nije optimističan i pita se gdje je “jeftini plin s LNG terminala?”

“Imate tri modela, jedan je već bio primijenjen, zamrzavanje cijena, drugi je smanjenje PDV-a, a treći smanjenje trošarina. Mislim da će se morati ići na smanjenje PDV-a, to neće puno pomoći građanima. Gledajte, ovo će biti stravično poskupljenje, to se još nije dogodilo. Sve je to zbog geopolitičke situacije s Rusijom. Ako vi cijene dignete 100%, a smanjite PDV 50%, država će opet dobiti isto. Mislim da će se ići na smanjenje PDV-a barem na pola, ako ne i više, postoji vrijeme kada građani hrane porezima državu, ali i kada država mora pomoći građanima jer se ovo neće moći izdržati. To će se po meni dogoditi u narednih 7 do 15 dana. Za igre s Rusijom ceh plaća stanovništvo. Mi smo napravili LNG da bismo imali povoljniji plin kada nas netko ucjenjuje s cijenama plina. Gdje je taj jeftiniji plin?”, pita se komadina.

Plaće moraju rasti

Došlo je i do vremena da se razmišlja o većim plaćama ljudi jer režijski troškovi su sve veći, hrana je poskupjela, sve je poskupilo. Veće plaće bi donijele veću potrošnju, a veća potrošnja bi punila privredu, to je vezana priča”.

Dodao je i kako se to već trebalo dogoditi, ali i predviđa kad bi se zaista moglo to dogoditi: