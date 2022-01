STIŽE RAST CIJENA, NO JEDNO NAS TJEŠI: Dio proizvođača najavio da će na sebe preuzeti najveći dio tereta porasta cijena

Autor: Dnevno.hr

Kako će i koliko poskupljenje sirovina utjecati na rast cijena prehrambenih proizvoda sve se glasnije pitaju krajnji potrošači diljem Hrvatske, ali i u čitavom svijetu. Kada govorimo o Hrvatskoj, u prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020., cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 5,5 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,6 posto pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. Svi su te promjene osjetili i nema industrije koja je ostala imuna na rast cijena sirovina. Najviše su rasle cijene prijevoza i to za 11,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2020., a hrana i bezalkoholna pića u prosjeku za 7,9 posto.

Podaci su to koji ne ohrabruju, a istovremeno razlozi iako kompleksni su svima prilično jasni. Ako uzmemo u obzir promjenu cijene nafte i naftnih derivata, na čiji se porast istovremeno gleda kao na znak izlaska iz krize, jasno je zašto su porasle cijene prijevoza. Iako je skok cijena naftnih derivata izravna posljedica nestabilne globalne situacije, prije svega one političke i ekonomske, a sve zajedno definirano korona krizom, pokrenut je domino efekt čiji teret snose svi u lancu, od proizvođača do krajnjih potrošača. Uz promjenu cijenu goriva i drugih energenata paralelno je rasla cijena i svih drugih sirovina. Od problema u lancima opskrbe do turbulencija cijena repromaterijala sve upućuje na povećanje cijena gotovih proizvoda.

Prehrambena industrija preuzima velik teret

Jedna od industrija koja je posebno pogođena je svakako prehrambena. Ona je vjerojatno i pod najvećim pritiskom zbog porasta cijena svih sirovina povezanih s prehrambenom industrijom. A ova industrija ujedno pripada i nisko profitabilnim granama gospodarstva zbog čega je spomenuti porast cijena posebno relevantan faktor.

Na koji će način reagirati tržište, proizvođači, lanci prodaje i sami potrošači pokazat će vrijeme. No, ono što je neminovno da će cijene proizvodnje rasti, a pitanje je samo tko će isti porast apsorbirati. Provjerili smo kakvo je stanje na hrvatskom tržištu i među nekim od naših najvećih kompanija iz tog sektora. Kompanije su uglavnom ostale suzdržane od komentara obzirom da su u tijeku pregovori između proizvođača i kupaca, ali iz razgovora s dobro upućenim izvorima može se doznati kako će u ovom trenutku veći dio pritiska porasta cijena preuzeti upravo sami proizvođači na sebe. Takva informacija se može čuti i iz Vindije, gdje ističu kako su sustavno pristupili procesima koji će osigurati minimalno korigiranje cijena samih proizvoda. Može se čuti i da su određene cijene korigirane te da će neke potencijalno biti korigirane u nadolazećem razdoblju, ali da kao proizvođač apsorbiraju velik dio tereta povećanja cijena upravo na sebe brinući tako o svojim potrošačima.

Obzirom da su upravo u tijeku pregovori s kupcima, kompanije su vrlo jasne istaknule kako očekuju da će teret ovako drastičnih poskupljenja biti raspoređen na sve u lancu, kako bi se time osiguralo da najmanje tereta podnose upravo krajnji potrošači.

Iz Vindije, kompanije koja zapošljava 4.300 ljudi, se može čuti kako su u stalnoj komunikaciji sa svojim partnerima, a da će intenzivne pregovore s kupcima završiti u zakonom predviđenim rokovima. Može se jednako tako čuti kako se očekuje da će kvalitetna i dugogodišnja suradnja donijeti najpovoljnije rješenje za sve uključene u čitavom lancu, te da pregovori neće rezultirati smanjenju broja vjernih kupaca ove najuspješnije domaće prehrambene kompanije.

I dok su pregovori između proizvođača i kupaca u tijeku, domaća prehrambena industrija će morati sustavno raditi na optimizaciji poslovanja kako bi apsorbirala takvo povećanja cijena sirovina. Na koji će se način sve to odraziti na cijene proizvoda na policama u trgovinama ostaje nam za vidjeti.