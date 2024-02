Stiže novi udar na džepove velikog broja Hrvata, ali može ih spasiti liječnik opće prakse

Autor: Dnevno.hr

Početkom godine stupila je na snagu dopuna zakona o porezu na kuće za odmor prema kojoj svaki grad ili općina imaju odgovornost za naplatu tog poreza. Od 566 jedinica lokalne samouprave, 240 jedinica se odlučilo za povećanje poreza na vikendice, dok je većina gradova i općina, njih 303, uključujući turistička središta Split i Zadar, zadržala postojeći porezni teret, odnosno nisu ga povećavali, dok je 13 jedinica lokalne samouprave čak i smanjilo taj porez.

Od 463 jedinice lokalne samouprave koje su u 2023. godini imale porez na vikendice, 136 je utvrdilo taj porez uvećan za dva eura, dok je 52 jedinice odabrale maksimalni iznos od pet eura po kvadratnom metru. Gradovi i općine u turistički orijentiranim krajevima, poput Istre, predvodili su ovaj trend, gdje se čak 17 gradova i općina odlučilo za maksimalno povećanje poreza na vikendice od pet eura po kvadratnom metru.

Taj se porez odnosi na vlasnike apartmana, kako fizičke tako i pravne osobe, te na građane, kako Republike Hrvatske tako i EU-a, koji posjeduju nekretnine za povremeni boravak.

Za vlasnike apartmana dva poreza

Filip Brkan, vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare, upozorava za Novi list da će vlasnici apartmana, s obzirom na već postojeću obvezu plaćanja tog poreza, sada morati platiti dva poreza: porez na kuću za odmor i paušal po ležaju.

Brkan napominje kako je zakonodavac bio kreativan što se tiče sprječavanja izbjegavanja plaćanja ovog poreza. Da bi netko dokazao da ne koristi kuću za odmor, mora imati dokaz o prebivalištu na toj adresi i primati račune od komunalnih poduzeća, ali postoji i treća opcija. Ona zahtijeva potvrdu liječnika opće prakse o stalnom boravku na toj adresi.

“Država je bila temeljita i dobro pripremljena”, zaključuje Brkan. Iako građani moraju prijaviti nekretninu za povremeni boravak do 31. ožujka, zanimljivo je da zakon ne predviđa kazne za one koji to ne učine. Gradovi i općine u kontinentalnom dijelu Hrvatske nisu zainteresirani za naplatu poreza na kuće za odmor jer bi troškovi prikupljanja informacija o vlasnicima kuća koje se povremeno koriste bili veći od prihoda od tog poreza, napominje Brkan.

Zagrebu od ovog poreza gotovo 20 milijuna eura

Jedino u Zagrebu postoji interes za utvrđivanje točnog broja iznajmljivača, a Grad u suradnji s Poreznom upravom provjerava jesu li svi obveznici poreza obuhvaćeni. Prošle godine, Zagreb je od poreza na kuće za odmor prikupio samo 77 tisuća eura, koji su uplatili petstotinjak iznajmljivača, a pretpostavlja se da ih ima znatno više, posebno uzimajući u obzir podatak o 54 tisuće praznih stanova u glavnom gradu. Prema procjenama, navodi Novi list, Zagreb bi trebao prikupiti gotovo 20 milijuna eura od ovog poreza.

Kako smo već ranije pisali, među onima koji su ipak podigli iznos poreza na kuće za odmor je i Općina Rogoznica. No, njihov je potez motiviran sasvim drukčijim razlozima, od punjenja proračuna u koji se više ne slijeva prirez.









“S obzirom na infrastrukturu i izgradnju, gdje je neminovno da se godišnje izgradi 50-70 novih objekata, a postojeća je infrastruktura u stalnoj potrebi, od izgradnje javne rasvjete i asfaltiranja cesta i svega onog što iz komunalnog doprinosa općina radi. S obzirom na veličinu prostora i gradnju, odlučili smo se na realno povećanje, koje je zapravo minimalno”, otkrila je za Dnevno.hr načelnica Općine Rogoznica, Anita Živković.

Općina Rogoznica: Ne očekujemo probleme s naplatom

Na prostoru njene općine nalazi se 3000 vikendica, a njihovi vlasnici više ne plaćaju 1,99 eura poreza po četvornom metru, već tri eura. Živković tvrdi da nikad nije imala problema s naplatom poreza i da ih ne očekuje u budućnosti. No, općinski proračun će vidjeti povećanje prihoda. Tijekom prošle godine je samo na ime poreza na kuće za odmor Općina Rogoznica prikupila 363.278,30 eura, a s ovim povećanjem očekuju 100.000 eura više u proračunu.

“Mi nismo imali prirez, tako da tu nismo imali nikakvih gubitaka, a što se tiče poreza na dohodak ostavili smo kako je i bilo, minimalno 20 posto i maksimalno 30 posto. Tu smo stvarno maksimalno išli zaštititi svoje stanovništvo i nismo ništa dirali”, otkrila je načelnica Živković kojoj je ovaj porez ipak omogućio pokrivanje dijela investicija.

Porezni savjetnik Damir Brajković kazao nam je, pak, kako je ovo samo početak procesa u kojem će jedinice lokalne samouprave moći samostalnije odlučivati o oporezivanju građana na vlastitom prostoru. Svaka od tih odluka, napominje, političkog je karaktera, zbog čega i vlada tolika raznolikost u stopama ovog poreza. “Gradovima i općinama je prepušteno da same određuju stope poreza kako bi mogle financirati vlastite potrebe i projekte koje planiraju, ali i kako bi omogućile normalniji život građana. U ovom slučaju se to odnosi na dostupnost nekretnina, jer bi oporezivanjem njihova cijena mogla biti nešto povoljnija, a to utječe na zadovoljstvo onih koji kupuju nekretninu ili se žele negdje doseliti”, tvrdi Brajković.