STIŽE COVID DODATAK ZA UMIROVLJENIKE! Nije malo: Izračunajte koliko ćete dobiti! Neki će dobiti duplu mirovinu

Autor: N.K

Oko 800.000 umirovljenika u Hrvatskoj dobit će krajem travnja covid dodatak koji je Vlada dogovorila s umirovljeničkim udrugama i HSU-om. U tu podjelu ulazit će samo oni s mirovinama do 4 tisuće kuna a isplaćivati će se kroz četiri platna razreda, javlja Jutarnji list.

Ovaj socijalni transfer trebao bi biti drugačiji od primjerice povećanja plaća i mirovina, kada u pravilu najviše dobiju oni s najvišim primanjima. Sve skupa će državni proračun koštati oko 700 milijuna kuna.

Vlada je pazila da podjela bude solidarna, pa će tako oni s najmanje dobiti najviše. U nastavku slijedi procjena koliko bi tko mogao dobiti.

Covid dodatak za umirovljenike

Umirovljenici koji primaju mirovinu veću od 1500 kuna, ali do najviše 2000 kuna, trebali bi, prema zadnjim informacijama, dobiti 1000 kuna dodatka. Njih je u Hrvatskoj više od 140.000. Oni koji su u trećem platnom razredu, odnosno koji imaju mirovinu u rasponu od 2000 kuna do maksimalno 3000 kuna, mogli bi dobiti 800 kuna dodatka, a njih je najviše – oko 340.000. A oni koji imaju mirovinu veću od 3000 kuna do najviše 4000 kuna mogli bi dobiti 400 kuna covid dodatka.

807 tisuća umirovljenika u zoni siromaštva

Hrvatske mirovine porazno su niske, a broj umirovljenika sve je veći. “U Hrvatskoj 807.000 umirovljenika ima mirovinu do 2710 kuna, što je u zoni siromaštva i svaka im kuna puno znači”, rekao je Veselko Gabričević, predsjednik HSU-a.