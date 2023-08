Stigle su brojke o sezoni: Sada se zna kako Hrvatska zapravo stoji

Autor: N.K

Hrvatski turizam unatoč katastrofičnim najava u medijima, bilježi odlične rezultate. Kako otkriva predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK, Boris Žgomba, sezona je odlična.

Prema prvim podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je u dosadašnjem dijelu godine ukupno ostvareno 15 i pol milijuna dolazaka i više od 83 i pol milijuna noćenja. U odnosu na lani to je rast od 8 posto u dolascima i 2 posto u noćenjima, dok u odnosu na 2019. predstavlja izjednačavanje rezultata.

Iako je u nekim odredištima broj naših najvjernijih turista – Nijemaca – na vrhuncu sezone malo manji nego lani, oni su i dalje na prvom mjestu po ostvarenim noćenjima, s više od 17 milijuna. S 10 milijuna noćenja slijede domaći gosti, a zatim Slovenci, Austrijanci i Poljaci.





Talijani su ove godine tek na 7. mjestu. Što se tiče broja noćenja po županijama, dosad u rastu prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, a velik porast noćenja bilježe i odredišta u Ličko-senjskoj županiji te Splitsko-dalmatinskoj. Trenutačno u zemlji dnevno boravi malo manje od milijun gostiju. Potrošnja je veća ponegdje i do nekoliko desetaka posto.

“Normalna godina”

U Dnevniku HTV-a gostovao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK. Nakon malo lošijeg ulaza u glavni dio turističke godine, to se malo izravnalo i imamo dobre rezultate, rekao je.

“Ono što je evidentno da se nakon malo lošijeg ulaza u glavni dio turističke godine to na neki način izravnalo, da imamo dobre rezultate. Kad govorimo o prošloj godini, ona je posebna i na svoj način bila specifična, jer je imala sve skupa puno različitosti koje se više neće ponoviti. Izlazak iz korone, ljudi koji su imali određene prihode koje su stvarali za vrijeme korone i tako dalje. Ova godina je prva prava, da tako kažem, normalna godina koja se uspoređuje s godinom koja je bila 2019., zadnjom normalnom pretpandemijskom godinom. Mislim da možemo reći da do sada idemo u dobrom smjeru. Potrošnja je dosta velika, vidjeli smo i po podacima Hrvatske narodne banke i po fiskaliziranim računima. Naravno, treba se čekati kraj, a kraj treba se čekati da vidimo koji su tu i koliki su inflatorni elementi, dakle povećanje cijena, a koliko je stvarno se povećala u pravom smislu riječi ta potrošnja”, ističe.

Na pitanje je li Istra podbacila na vrhuncu sezone kaže da se ne bi složio da je baš podbacila.

"Mi moramo prestati gledati brojeve svaki dan. Definitivno hotelski dio kampova radi jako dobro, dakle tamo su i profesionalni ljudi koji se time bave, dok je privatni smještaj i apartmanski smještaj ove godine sigurno imao malo slabije rezultate u odnosu na prošlu godinu, uzimajući u obzir da je veći broj jedinica na tržištu, a uzimajući u obzir da to su ljudi koji se profesionalno time ne bave pa se možda nisu najbolje snašli, a cijene su bile u jednom trenutku možda i kod određenih dijelova prevelike", istaknuo je.









“Razgovaram s kolegama gotovo svakodnevno, kolegama iz Euro-Mediteranskih zemalja, dakle našim konkurentima i oni su imali određene probleme, nije to baš sve glatko išlo i sada su naravno kao i mi, jer je vrhunac, malo poslije vrhunca glavne turističke godine smo u toku toga, dakle puni su i oni. Međutim i oni kažu da na neki način moraju se boriti kao što to i mi radimo za svakog gosta. I tu je ona najvažnija poruka, s tržištem se ne smijemo na svoj način igrati nego moramo biti dosljedni i moramo u punom smislu te riječi pratiti trendove, biti na usluzi gostima naravno, ali isto tako znati da za razliku od 2020. godine kompletna turistička konkurencija je u ovom momentu u punoj snazi i mi se vraćamo na 2019. gdje se u principu mi i borimo, ako tako mogu reći, na tržištu sa svima njima”, kaže.

Dobra turistička godina, rekordna ili ne

Jednostavno, dodaje, brojevi će se na kraju zbrojiti, a ono što je možda najvažnije, važno je da se financijski efekti, odnosno svi oni koji rade o turizmu, da imaju sve.

Posezona je smatra, dobra.

“Živimo u vremenima kad je normalan i last minute i očekujemo da će se još možda i popraviti, odnosno sigurno popraviti ove brojke najava koje sad postoje. Međutim, posezona bi trebala biti po svemu sudeći jedna dobra posezona. Hoće li to biti na nivou 2019., ili oko toga mislim da se s time ne moramo zamarati. Mislim da u konačnici, bez obzira posezona bude ili ne bude rekordna, mislim da možemo reći da će ovo biti jedna dobra turistička godina, a to je možda i najvažnije”, zaključuje.