Stigla važna obavijest za umirovljenike: Ovo morate napraviti da ne ostanete bez dodatka

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Umirovljenici kojima se isplaćuju mirovine iz inozemstva, korisnici isključivo inozemnih mirovina, te umirovljenici koji su stekli mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili mirovinu van granica, do 30. studenog Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) moraju dostaviti dokaz o iznosu isplaćene mirovine za rujan 2023. godine od strane inozemnog nositelja osiguranja, ako žele dobiti jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

HZMO ističe da kao valjan dokaz može poslužiti potvrda banke koja prikazuje neto iznos mirovine uplaćen od strane inozemnog nositelja za rujan 2023., ili izvadak iz bankovnog računa na kojem je vidljiv neto iznos mirovine za isti period.





Jednokratna naknada

Visina jednokratne novčane naknade ovisi o visini mirovine koju umirovljenici primaju. Oni s mirovinom do 300 eura dobit će jednokratnu naknadu od 160 eura, dok će onima s mirovinom od 300,01 do 435 eura biti isplaćeno 120 eura. Umirovljenici s primanjima od 435,01 do 570 eura mogu računati na naknadu od 80 eura, dok će oni s mirovinom od 570,01 do 700 eura dobiti 60 eura jednokratno.

Uz dokaz o visini inozemne mirovine, korisnici samo inozemnih mirovina trebaju dostaviti i broj transakcijskog računa otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj. Iz HZMO-a dodatno naglašavaju da je za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu potrebno da korisnici inozemnih mirovina, osim iznosa mirovine, imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno tijekom najmanje tri mjeseca prije donošenja Odluke Vlade RH, te da primaju inozemnu mirovinu na transakcijski račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.