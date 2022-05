ŠTERN O EMBARGU NA UVOZ RUSKE NAFTE: ‘Hoće li gorivo biti 20 kuna? O tome neću. Da je Hrvatska pametna i mi bismo dobili jeftinu rusku naftu’

Autor: Ivana Jurišić

Energetski stručnjak Davor Štern za Dnevno.hr komentirao je djelomičnu zabranu uvoza ruske nafte u EU, čije su članice jučer postigle dogovor o zabrani uvoza nafte brodovima, ali ne i putem naftovoda. Naime, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen noćas je objavila kako će nakon ove odluke EU do kraja godine zabraniti uvoz 90 posto ruske nafte. Dvije trećine se odnosi na embargo na cijeli uvoz ruske nafte morskim putem, a ostatak je najava Njemačke i Poljske da će one do kraja godine u potpunosti odustati od uvoza ruske nafte kopnenim naftovodom.

“Ovom odlukom biti će pogođene sve zemlje koje nemaju direktan cjevovod za pristup ruskoj nafti. Riječ je o svim europskim zemljama osim Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske i dijela Njemačke, čije su rafinerije bile povezane sa bivšim SSSR-om”, objašnjava Štern.

“Da je Hrvatska pametna i mi bismo dobili jeftinu rusku naftu. U Sisku imamo cijev koja je spojena na naftovod Družba. Koliko je meni poznato, taj pravac bi trebao biti u redu jer je tu pitanje i dostave hrvatske nafte u riječku rafineriju, da ne bi išla na preradu u Mađarsku”, kaže Štern.





Prilika za Hrvatsku

Stručnjak objašnjava kako je tu i prilika za Hrvatsku.

“Kada bismo mi bili lukavi, mogli bismo iskoristiti te cijevi i doći do jeftine ruske nafte. Nažalost, mislim da to nećemo napraviti jer je to stvar političkog oportunizma, a mi smo tu jako oprezni. Nije problem samo Hrvatska, problem je cijela Europa. Svi oni koji se strogo drže sankcija, kaznili su sami sebe jer su si smanjili mogućnost dostupa jeftinoj nafti. Kao posljedica svega toga, nafta će poskupjeti. Vidimo kako je već jutros skočila pet dolara”, navodi Štern ističući kako se ova situacija mogla i izbjeći.

“Bilo je i drugih načina da se Rusi kazne za agresiju. Da se postavila cijena nafte za 60 dolara po barelu, vidjeli bismo koliko bi bilo jeftine nafte i jeftinih derivata za gospodarstvo i stanovništvo. Ovako nas sad čekaju teške posljedice”, uvjeren je stručnjak.

O kakvim je posljedicama riječ, pitamo.

“Prije svega poskupjeti će derivati. Nemojte me pitati koliko, jednom sam spominjao 20 kuna pa su me kritizirali. O brojci nećemo, ali da će poskupjeti, to je sigurno. Tu su i problemi u opskrbi. Svjetski proizvođači nafte ne mogu nadomjestiti rusku naftu, isto kao što se nisu mogle nadomjestiti količine ruskog plina LNG-em po prihvatljivim cijenama. U svakom slučaju za očekivati je da će biti poremećaja u opskrbi, a to može biti svega, od redukcija do izuzetno visokih cijena”, sumorno zaključuje Štern.