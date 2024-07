Stavili Hrvatsku na crnu listu, razlog je nevjerojatan: Nismo vodili računa o važnom problemu

Autor: M.D.

Mnogima prilično neobjašnjiv potez američke digitalne banke Mercury, koja je ovih dana odlučila staviti Hrvatsku na “crnu listu” zemalja s kojima prekida poslovanje, otkrio je zapravo popriličan problem s kojim se naše vlasti nisu suočile.

Dok dio domaćih poduzetnika koji su koristili usluge Mercuryja sad ima mjesec dana da pronađe novu banku, jer će im računi u protivnom biti ugašeni, mnogi se pitaju zašto je uopće do toga došlo. Hrvatska je dio Europske unije i eurozone, gospodarska kretanja su zasad dobra i nitko zapravo ne vidi razlog da završi “u društvu”, Sjeverne Koreje, Bjelorusije ili Nigerije.

No, razlog za to postoji. Naime, Hrvatska se prošle godina našla i na “sivoj listi” zemalja pod posebnim nadzorom Organizacije za međunarodni financijski kriminal (FATF). Ministarstvo financija tad je pokušalo ublažiti situaciju tvrdeći da to ne znači da je Hrvatska postala visokorizična u smislu pranja novca i financiranja terorizma, već da postoji obveza aktivne primjene mjera za sprječavanje takvih vrsta kriminala, piše Forbes.

Kritike Poreznoj i pravosuđu

No, izvješće MONEYVAL-a, nadzornog tijela Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca, pokazuje da Hrvatska nije u stanju implementirati te mjere zbog nesposobnosti institucija. Tako su još 2021. godine ocijenili da postoji velika razlika u razumijevanju rizika pranja novca među pojedinim institucijama. Tako, primjerice, Hrvatska narodna banka, prema njihovoj ocjeni razumije koji problemi mogu nastati pranjem novca, dok Porezna uprava – ne razumije.

Upravo bi Porezna uprava trebala biti prva koja će se suočiti i boriti protiv pranja novca, ali, eto, ne može prepoznati tko i što je, u tom smislu, rizičan. Iz MONEYVAL-a su kritizirali i domaće pravosuđe, jer suci imaju ograničeno razumijevanje o kaznenim djelima pranja novca, pa se pri donošenju kazni više usredotočuju na predikatna kaznena djela. Iznosi novca koji su oduzeti kriminalcima, pak, ocijenjeni su neadekvatnima s obzirom na profil rizika zemlje, odnosno plasman na “sivoj listi”.









Od ukupno 40 preporuka protiv pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatska je usvojila njih pet. To znači da ćemo još neko vrijeme biti na listi s koje su krajem prošlog mjeseca skinute, primjerice, Jamajka i Turska. Do tad će hrvatski poduzetnici koji imaju ambicije poslovati u Europi i Americi morati naći načina da izbjegnu potencijalne probleme koji su se već sad pojavili u njihovom poslovanju.