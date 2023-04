STAN OD 70 KVADRATA ZA MANJE OD TISUĆU KUNA! Tko su korisnici gradskih nekretnina? Mrle, Urban, Bandićevi pajdaši..

Autor: Iva Međugorac

Nedavno je revizija korištenja gradskih stanova koji su se dodjeljivali osobama s osobitim zaslugama za Grad Split otkrila kako je u minimalno četiri slučaja utvrđeno kršenje Pravilnika o davanju stanova u najam. Podaci su to koje je otkrila Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu koja je o ovoj problematici progovorila za Slobodnu Dalmaciju navodeći da je revizijom utvrđeno da je 20 stanova u vlasništvu ili na upravljanju Grada Splitom dano u najam osobama od interesa za Grad, a za vrijeme aktualne gradske uprave nisu sklopljeni novi ugovori o korištenju kadrovskih stanova već je samo izvršena pravna regulacija postojećeg statusa za one koji ispunjavaju uvjete.

Niz otkazanih ugovora u Splitu

Prema dostupnim informacijama otkaz ugovora o najmu dostavljen je Igoru Boraski za stan od 85.82 m2 pošto je darovanjem stekao u vlasništvo apartman u Milni na Braču površine od 37.60 m2. Njegova kći kao članica obiteljskog domaćinstva stekla je pak kupoprodajom stan u Splitu od 55 m2, a supruga stan u Zagrebu od 39.50 m2, a pored toga korisnik ima i dug u visini od 1.029 eura. Za stan od 60.17 m2 otkaz ugovora dobio je i Ivica Čikeš pošto je prodao stan u Splitu od 57.16 m2 kojega je naslijedio iza smrti majke, s tim da i ovaj korisnik ima dugovanje koje premašuje tisuću eura.

Otkaz ugovora poslan je i profesorici klavira Jeleni Marasović Hornyanszky koja je od 2007.godine zaposlena u Sinju premda je kadrovski stan u Splitu dobila još 2003. godine temeljem zaposlenja u Gradu Splitu, a Gradu pak nije prijavila promjenu zaposlenja. Isti ugovor dobila je i novinarka Marija Erceg koja ni nakon opomene nije podmirila dugovanje s osnove najma stanja koje premašuje šest tisuća eura, a najamnina prema pisanju medija nije plaćena oko sedam godina.





Zanimljivo je spomenuti i to da korisnici ovih stanova plaćaju najamninu od šest eura po kvadratu što je za dva eura manje od tržišne cijene najma koja iznosi oko osam eura po metru četvornom.

Kakvo je stanje u Zagrebu?

U Splitu se dakle donekle uvodi reda u korištenje gradskih stanova, no ova tema nije povezana samo uz Grad Split već i uz Zagreb kojim rukovodi gradonačelnik Tomislav Tomašević čije se službe evidentno još nisu uhvatile u koštac s rješavanjem ove problematike. Nije nepoznanica da su odlukom Povjerenstva koje je imenovao pokojni gradonačelnik Milan Bandić gradske stanove u najam dobivali njegovi zaposlenici pa se tako u medijskom prostoru spominjalo Milana Čolića nekadašnjeg Bandićeva pomoćnika pročelnika u Gradskom uredu za sport i mlade.

Čolić je trenutno prema podacima s internetske stranice Grada Zagreba voditelj Odjela za programe sporta. Spominjala se na ovoj listi i Snježana Puškadija voditeljica Odjela za socijalnu skrb pri Sektoru za socijalnu zaštitu u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invalidetom kao i Davor Žagar iz Tribine grada Zagreba te Goran Gregurić iz Odjela za održavanje objekata u Sektoru za tehničke poslove Ureda gradonačelnika, s tim da su to samo neki od korisnika stanova. Ovakvih nekretnina u Zagrebu ima 17, a u njima su smješteni djelatnici gradske uprave iz raznih sektora, s tim da se još za Bandićeva života pisalo da se u njima uglavnom nalaze njegovi suradnici.

Stanovi se nalaze diljem grada, u prosjeku imaju oko 55 m2, a prosječna cijena najma iznosi oko 300-tinjak kuna mjesečno. Prema pisanju Telegrama najmanji stan ima 32 m2, a za njega su korisnici izdvajali 177 kuna na mjesec, dok se za najveći stan od 81 m2 korisniku naplaćivalo 439 kuna na mjesec. Stanovi za službene potrebe daju se u najam na određeno vrijeme, a prema podacima Službenog glasnika Grada Zagreba stan se može dati u najam za službene potrebe sa slobodno ugovorenom najamninom, osobama koje je izabrala ili imenovala Gradska skupština Grada Zagreba te stručnim djelatnicima u gradskim službama i upravnim tijelima.

Kaos kojega je teško srediti

O korištenju gradskih i državnih stanova dosta se progovaralo kada se saznalo da je stan kojega koristi predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka Petešić od 90-tak kvadrata u središtu Zagreba obnavljan nedugo nakon razornog zagrebačkog potresa koji je također svojedobno aktualizirao ovu temu kada se uvidjelo da Grad Zagreb ljudima koji su ostali bez krova nad glavom nema što ponuditi kao kompenzacijski smještaj. Pokojni Bandić svojim je stradalim sugrađanima tada mogao ponuditi svega 40-ak gradskih stanova, što je zagrebačku javnost zgrozilo.

Trenutno je na čelu Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanjem Zorica Zulić koja je doduše na ovoj poziciji kao privremeno rješenje do imenovanja novog pročelnika putem javnog natječaja što je procedura koja bi trebala biti privedena kraju do konca svibnja ove godine. I bez te procedure može se saznati kako Grad Zagreb upravlja s 6662 stana, a njih šestotinjak je prazno i neuseljeno, od toga broja njih oko 3509 nije za dodjelu pošto su predmet povrata imovine temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili se pak radi o nekretninama za koje je od strane Grada Zagreba donesena procjena da nije isplativo ulaganje financijskih sredstava u njihovo uređenje.









U svakom slučaju oko 260 stanova je ili će u nekom trenu biti predmet dodjele u najam koji se provodi temeljem Odluke o najmu stanova, ali i Odluke o najmu javno najamnih stanova te Zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresom. Od toga broja 45 javno najamnih stanova u Novom Jelkovcu već je prošlo kroz natječaj za davanje javno najamnih stanova u najam. Treba spomenuti i to kako najveći broj stanova prije uvođenja najmoprimca u posjed valja urediti kako bi oni doista bili pogodni za useljenje. Bilo kako bilo u Zagrebu je na raspolaganju oko četiri posto stanova, a oni koji se u ovu tematiku razumiju govore kako je to poražavajući podatak.

Malo kome jasno je gdje su stanovi kojima Grad raspolaže, a iako je nova gradska uprava doista počela reviziju, konkretnijih rješenja i odgovora za sada nema, mada je i to shvatljivo s obzirom na to da se već neko vrijeme provjeravaju i gradski stanovi, ali i razni gradski prostori koje koriste različite udruge, stranke i organizacije. Sve je to začarani krug u kojem se nova gradska uprava susreće s nizom neregularnosti pa se iz njihovog kruga može čuti kako se neki stanovi u gradu koriste i po desetak godina nelegalno, s tim da je veliki dio ovih nekretnina dodjeljivan prijateljima, rodbini i raznim drugim osobama koje su bile bliske pokojnom Bandiću i njegovim suradnicima.

Gradski stanovi dodjeljivani su po nejasnim kriterijima i takozvanim zaslužnim osobama, pri čemu dobar dio njih godinama nije plaćao ni minimalan najam. Da problem s najmom postoji moglo se vidjeti nedavno kada se saznalo da iz gradskog stana zbog toga što nije platio najam veći od 70 tisuća kuna mora izaći povjesničar Slobodan Prosperov Novak te nekadašnji predsjednik HAVC-a povjesničar Daniel Rafalić, ali i gitarist Petrit Cekom.









Riječki kulturnjaci u gradskim stanovima

Ova tema prisutna je i u Rijeci gdje niz gradskih umjetnika također koristi stanove u gradskom vlasništvu, a najpoznatiji među njima svakako su Damir Urban, Zoran Prodanović i Damir Martinović iz Leta 3. Svi su oni kao zaslužni građani gradske nekretnine na korištenje dobili po povoljnim uvjetima, a u javnom prostoru i ranije se problematiziralo to što se i u ovom riječkom slučaju uglavnom radi o poznatim umjetnicima čija primanja su nerijetko iznadprosječna pa je nejasno zašto bi im se stanovanje uopće osiguravali javnim resursima. Međutim, u tome zapravo niti nema ništa sporno barem kada se priča sagleda sa zakonodavne strane.

Naime, stanovi su u Rijeci dodjeljivani temeljem Odluke o najmu stanova Grada Rijeke kojim je propisano da gradske stanove mogu dobiti osobe čiji su priznati rezultati značajni za grad i ako se ocijeni da će svojim radom doprinijeti razvoju grada. Stanovi su se mogli dodjeljivati i odlukom nekadašnjeg dugogodišnjeg gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela koji je na ovaj način imao mogućnost dodijeliti maksimalno deset stanova. Mjesečna najamnina za stan od 70 m2 u Rijeci iznosila je nešto manje od tisuću kuna što je u svakom slučaju simbolično, s tim da treba napomenuti i to da je maksimalan rok za korištenje ovih stanova 15 godina.

Osijek ima drugačije kriterije

Odluka o dodjeli gradskih stanova u najam zaslužnim osobama izvan Liste kandidata u Osijeku se pak godinama mijenjala, no još je odlukom bivšeg gradonačelnika Ivice Vrkića ista stavljena na čekanju dajući prednost onima kojima su po Vrkićevom mišljenju stanovi bili potrebniji, a riječ je o socijalno ugroženim osobama. Temeljem dopune Odluke o dodjeli gradskih stanova gradski stan moguće je ipak dati u najam osobama s posebnim zaslugama, za što su u Osijeku kriteriji ipak nešto ozbiljniji pa to moraju biti osobe čiji su međunarodno priznati rezultati rada važni za Grad Osijek i Republiku Hrvatsku, odnosno osobama koje su osvojile olimpijsku medalju ili neko drugo međunarodno priznanje najviše razine.