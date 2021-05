SRPSKI MILIJARDER KOJI JE POKUPOVAO ‘POLA’ SLAVONIJE: Njegovo ime zazivao je Dragan Kovačević

Autor: Iva Međugorac

U prvoj izjavi, nakon svojeg prvog izlaska iz Remetinca donedavni šef Janafa Dragan Kovačević novinarima je nastojao objasniti kako je milijun eura pronađenih u njegovom automobilu trebalo poslužiti za kupnju zemlje u Slavoniji, a pritom je spomenuo i srpskog tajkuna Petra Matijevića.

”To je sve propalo. Sad će kupiti gospodin Matijević iz Vojvodine, on će kupiti to zemljište, vi ćete biti svi sretni, sve ide dalje i Hrvatska će dalje propadati”, rekao je uznemireni Kovačević, na čije se prozivke Matijević vrlo brzo očitovao. ”Optuženik ima pravo da laže, ali ovim neće nikoga da zavara, navodno bi kupio zemlju u Slavoniji i on hoće da obrani hrvatsku poljoprivredu od srpskog tajkuna, to nema veze, ne znam ‘ko će mu to povjerovati. Za gotove pare zemlja se ne kupuje! Sve legalno kupujem i protivnik sam gotovine, gotovi novci samo služe da bi se podmićivali političari. Jadna hrvatska poljoprivreda ako je štiti sumnjivim novcem’, poručio je Matijević tada u izjavi za RTL.

No, istini za volju ovaj srpski kralj mesa godinama pokazuje interes za ulaganja u hrvatsku ravnicu. Tako je svojedobno od Envera Moralića i njegova Kutjeva kupio dvije poljoprivredne zadruge u Starim Jankovcima i Negoslavcima, a s dvjema zadrugama došao je u posjed 1500 ha poljoprivrednog zemljišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, postajući pritom najveći vlasnik plodnih oranica u našoj zemlji. I dandanas u vukovarskom se kraju priča o toj njegovoj akviziciji, nakon koje je uslijedilo restrukturiranje, u sklopu kojega je glavom platila polovica zaposlenika koje je srpski tajkun poslao na burzu dajući im otpremnine.

Zvali Plenkovića da reagira

Megalomanski je potom nastavio svoj posao po hrvatskoj ravnici, okrupnjujući agrarni posao, kupuje dodatnih 600 hektara zemlje od privatnih vlasnika, nedavno se pak pisalo da je ovaj Srbin preko jankovačke tvrtke MPZ Agrar poslao ponudu za preuzimanje tvrtke Agro-Tovarnik koja posluje na samom istoku Hrvatske i zapošljava stotinjak ljudi te obrađuje 3500 ha zemlje od čega je 1300 u vlasništvu 70-ak malih dioničara. Pisalo se kako je Matijević male dioničare uspio zaintrigirati nudeći za cijelu tvrtku deset milijuna eura, u njegovoj ponudi spominjale su se i opcije poput one od pet milijuna za kontrolni paket od 51 posto, ali i one od 100 tisuća eura za jedan posto vlasništva, što je navodno zaintrigiralo male dioničare.

Ubrzo nakon toga sazvana je skupština dioničara s namjerom da Matijevićevu ponudu odbije, a u javnosti se govorilo o nasilnom, neprijateljskom preuzimanju tvrtke, ali i plodne zemlje koja se nalazi neposredno uz granicu sa Srbijom. Ideja je do te mjere uznemirila stanovnike istočnog dijela Slavonije da je Hrvatska poljoprivredna komora prozivala premijera Plenkovića i resornu ministricu Mariju Vučković da poduzmu nešto dok ne bude prekasno. U vrijeme tih polemika o srpskom kralju mesa kriminalist Nikola Kajkić nazivao ga je suradnikom srpske obavještajne službe BIA-e, no glasine o preuzimanju zemljišta po Hrvatskoj ubrzo su stale. Matijević je inače u Hrvatskoj prisutan godinama, a poslovanje u našoj zemlji osiguralo mu je ulazak na europsko tržište, ali i mogućnost apliciranja za novac iz europskih fondova.

Službeni dio biografije pak kaže da je Matijević zapravo rođen u Hrvatskoj, točnije u Kninu. Mladost je proveo u okolici Vinkovaca, a u prve ozbiljne poslove ulazi kao poslovođa trgovačkog poduzeća Gavrilović, čiji je zatim bio poslovođa. Surađivao je s generalnim direktorom tada najvećeg maloprodajnog lanca Slavija, Perom Ivanovićem, koji je također bio rodom iz Knina, a govorilo se da njih dvojica financiraju pobunu u svom rodnom gradu i okolici. Početkom rata u Zagrebu je posjedovao restoran Slavija i pizzeriju Zagreb, ali devedesetih svu imovinu rasprodaje i odlazi put Novog Sada, gdje na noge postavlja svoje poslovno carstvo ulažući ponajprije u poljoprivrednu proizvodnju. U Vojvodini je kupio niz kombinata i pokrenuo mesnu industriju koja mu je osigurala titulu kralja mesa. Njegova mesna industrija ima više od 200 gotovih proizvoda, a dnevno se na našim prostorima zavrti više od 200 tona Matijevićeva mesa.

Osim najveće klaonice na Balkanu, srpski je tajkun vlasnik desetaka tvrtki, četiriju hotela te mnogo malih objekata, što mu je osiguralo titulu jednoga od najbogatijih Srba. Zbog tog bogatstva otet mu je sin Bojan, a otmičarima koji su naknadno pronađeni bio je prisiljen platiti pola milijuna maraka otkupnine, no i sam Matijević prošao je mukotrpne pravosudne procese jer je 2013. godine uhićen zbog navodnih građevinskih mešetarenja po Novom Sadu, čime ga je oštetio za 1,3 milijuna kuna.