Srpski ‘kralj obrva’ bere milijune: ‘Nisam htio raditi, a htio sam zaraditi, znači, može svatko’

Autor: Dnevno.hr

Poduzetnik Branko Babić poznat je mnogima u susjednoj Srbiji kao “kralj obrva”. Svoje poslovno carstvo zasnovao je na kozmetičkim proizvodima koje iz malog mjesta Ratkovo izvozi u 170 zemalja.

Osim tvornice, ondje je izgradio i ogromno luksuzno imanje. U podcastu Biznis priče otkrio je kako se odlučio baviti baš kozmetikom i što mu je to donijelo u životu.

“Mrzio sam raditi, a htio sam zaraditi. Imao sam plan posvetiti se obučavanju u kozmetičkoj industriji. Uložio sam u svoj biznis 200 eura, a zarađujem od 60 do 100 tisuća eura mjesečno. Nemam nikakvo predznanje, nisam naročito pametan. Znači, može svatko. Međutim, na kraju sam napravio mrežu svojih ljudi koji će zastupati našu tehniku, uvoditi nove stvari. Kompletnu zaradu sam bazirao na proizvodnji materijala i opreme”, otkrio je Babić.

Dug put do bogatstva

No, do toga je imao jako dug put. Kad je kreirao opremu za industriju ljepote, poslao je 2000 mailova potencijalnim klijentima, ali, kako kaže, nije prodao niti jedan tečaj. Onda se odlučio za nešto indirektniji pristup.

“Tada sam uzeo najnoviji džip, parkirao ga ispred salona, počeo pričati o ljepoti mog posla, o tome koliko zarađujem i tako se sve okrenulo. Svaki dan je netko zagrizao udicu i pomislio u sebi: ‘Hoću to raditi'”, otkrio je srpski poduzetnik.

To ga je dovelo do statusa jednog od najbogatijih Srba te višemilijunskog godišnjeg prometa. Već je otkrio koliko zarađuje mjesečno, no bilanca njegove kompanije Phi je za većinu poduzetnika ostvarenje snova.

“Imao sam za godinu dana preko 40 milijuna eura prometa. Preko 500 proizvoda plasiramo u preko 170 zemalja. Odmah sam znao da ću raditi za svjetsko tržište. Iz Ratkova, malog mjesta u Srbiji, izvozimo za cijeli svijet. Zahvaljujući toj ideji mog oca, imamo preko 50 obitelji koje u ovom malom mjestu i te kako lijepo žive”, otkrio je Babić.









Visoka cijena za uspjeh

Pitanje je do kud sežu njegove ambicije. Priznao je da je megaloman, a to mu je, uz vrhunsku zaradu, omogućilo da ispuni sve svoje želje. U Ratkovu ima ogromno imanje s kućom i vlastitim jezerom. No, najveća želja koju si je ispunio bila je voziti Rolls Royce.

“Kupio sam automobil od osnivanja biznisa poslije šest ili sedam godina. Inače jako volim automobile. Uvijek sam vozio dobar auto, i kad nisam imao lovu. Sve što sam imao, davao sam za auto. Prvi put sam kupio Rollsa prije šest godina i on mi je u Monacu”, otkrio je Babić.

Kaže kako ne žali novac koji je potrošio. Samo za imanje je probio planirani budžet pet ili šest puta. Ipak, žao mu je što su visoku cijenu platile neke druge stvari.

“Sve ovo što smo napravili nije došlo tek tako. Puno je otišlo vremena, zdravlja, puno stresa, problema. Malo vremena za sinove, prijatelje. Sada je Monaco moja druga destinacija, imam stan tamo. Ratkovo – Monaco, to je moja relacija”, zaključio je srpski “kralj obrva”.