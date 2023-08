Srpkinja u nevjerici zbog situacije na Jadranu: ‘Morala sam pitati ljude što se događa’

Autor: H.B.

Ovoga ljeta Hrvatska se suočava s nikad gorim kritikama na račun turizma. Na meti su uglavnom ugostitelji i iznajmljivači zbog visokih cijena, a nema tko se do sada nije žalio, od Nijemaca, Talijana, pa do redovnih gostiju iz regije.

Među glasnijima su i Srbi, koji često dolaze na hrvatsku obalu, a sada je Kurir objavio zanimljiv članak u kojem tvrde da su si “Hrvati pucali u nogu” u prvom dijelu sezone, odnosno da im je “zbog šlampavosti propao lipanj i dio srpnja”.

Srbi navode da “turisti sada zaobilaze Hrvatsku” i da Hrvati sada spašavaju sezonu i “ruše cijene da skroz ne puknu”. Ističu da je Hrvatska “otjerala mnoge turiste s plaža” i da su sada “ugostitelji krenuli s novom strategijom kako bi spasili drugi dio sezone”.





‘Nije me zateklo ono što sam očekivala’

“Cijene po hrvatskim otocima, gradovima i ljetovalištima ovih dana nisu ništa veće nego u Beogradu, a neke su nerijetko i niže. Nakon Nijemaca, s hrvatskih obala pobjegli su i Česi, Poljaci i Talijani. I to je bila slika sa gotovo cijelog Jadrana s početka ovogodišnje sezone. Po hrvatskim plažama sada je dosta Slovenaca, Bosanaca i Srba. Ima i Austrijanaca, nađe se i Nijemaca, ali mnogo manje nego ranijih godina”, piše Kurir.

Za Kurir je govorila i izvjesna Marija, koja se vratila s Brača, a obišla je i Šibenik, Murter i Split, te je bila na, kako pišu Srbi, “elitnim hrvatskim plažama” i na kraju ostala iznenađena.

“Spremila sam se na skupo da skuplje ne može biti. Tako se pričalo, a nisam ni sumnjala zbog dva faktora: inflacije, koja je u Hrvatskoj visoka, ali i činjenice da su Jadran i Hrvatska, posebno tamošnji otoci i veliki gradovi na moru, oduvijek važili za skupa i “mondenska”. Ali ono što me je zateklo nije imalo mnogo veze sa očekivanjima. U ‘srcu Splita’ na šetalištu kugla sladoleda koja izgleda kao dvije, točno 2 eura. Tu odmah na pijaci, nektarine 2 eura, tikvice euro. Riba morska svježa, i za manje od 10 eura, orada 6 eura, mol pet”, govorila je Marija za Kurir o cijenama.

‘Rekli su mi da su si sami pucali u nogu’

U Splitu kaže, odmah u centru, sat vremena parkinga 1,5 eura. Na Braču, kako kaže, cijene iste kao i u Splitu, možda i povoljnije. Cijene po restoranima kao u centru Beograda.

“Na Braču na šetalištu, bilo na Bolu ili Mirnoj, u restoranima pristojno. Očekivana cijena za uslugu, mesto i kvalitetu. Lignje 14 eura, crni rižoto 15 eura, ćevapi 12, morska riba porcija oko 25 eura. Pivo pola litre oko 2,5 eura u prosijeku, a usluga vrhunska. Pica komad na ulici od 2 do 2,5 eura, cijela velika pica 15 eura, kugla sladoleda veličine dvije kugle od 2 do 2,5 eura””, rekla je Marija i potom otkrila da je odlučila istražiti što se to dogodilo s cijenama.

“Nisam mogla da ne pitam ljude tamo otkud ovo, a odgovor me prilično i iznenadio. ‘Sami smo sebi pucali u nogu’, rekao mi jedan mještanin. Digli cijene i za inflaciju i za veću maržu i za Jadran. Povećali su sve što su mogli. Zbog šlampavosti im je propao i lipanj i prvi dio srpnja, pa su sada okrenuli ploču. Polovicom prošlog mjeseca spustili cijene i sad su restorani puni, ljudi kupuju i ne šetaju praznih ruku”, rekla je Marija za Kurir.

Na kraju srpski medij još zaključuje da je “Hrvatska ove sezone slovila za jedno od najskupljih ljetovališta”, zatim “da je ono što je bila kuna sada postao euro” i da su “cijene smještaja veće i do 30 posto, da su hoteli poduplali cijene i da su cijene hrane i ugostiteljskih usluga u početku bile veće i do 50 posto”.