Srpkinja se požalila na ljetovanje iz noćne more: ‘Ovdje više ne vole Srbe, osjeti se to’

Autor: M.P.

Za mnoge u Srbiji Grčka je tradicionalno destinacija omiljena za ljetovanje, no ako je suditi prema posljednjim iskustvima, to bi se moglo promijeniti. Na Instagram profilu “nikana.gr” objavljeno je iskustvo jedne srpske turistkinje koja je nakon ovogodišnjeg ljetovanja u Grčkoj zaključila da ‘Grci jednostavno više ne vole Srbe’.

U komentarima je opisala da je ljetovanje u toj mediteranskoj zemlji danas potpuno drugačije nego ranije. “Jednostavno nas ne vole. To je, nažalost, neki moj dojam. Nekada smo bili narod u ljubavi, u vrijeme naših očeva. Imam 40 godina, tako da je to vrijeme definitivno prošlo”, napisala je žena u objavi.

Otkrila je i da obiteljski ljetuje u Paraliji i da joj se do ove godine nije događalo da ju je konobarica u restoranu pitala jesu li Srbi, a onda im je rekla da pričekaju jer imaju puno posla te da joj se ista situacija ponovila drugi put kada su obrok čekali sat vremena.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nikana.gr🔹Letovanje u Grčkoj (@nikana.gr)









Turistkinja iz Srbije razočarana Grčkom: Osjeća se netrpeljivost

“Moram priznati da ranije nismo bili ovako tretirani od strane Grka. Konobarica je rekla da se pokvario jedan aparat, iako se dobro vidjelo da radi. Kad sam joj to rekla, otišla je po narudžbu i vratila se s objašnjenjem da su zaboravili na mene. Paralia Vrasna je malo mjesto, praktički selo, ima par lokala na plaži s ležaljkama. Sutra sam preselila u drugi i tamo sam pokradena jer je jedna djevojka limunadu naplaćivala više nego druga. Baš se osjeća ta netrpeljivost i jako sam se iznenadila.

Moram priznati da je vlasnik smještaja bio ljubazan kao i uvijek. No, ostalo je bilo veliko razočaranje. U istoj taverni smo ručali, ostala je cijela porcija lignji i tikvica, zamolila sam da nam to spakiraju, no konobar se vratio i rekao da su sve bacili jer me nije razumio, iako savršeno pričam engleski”, otkrila je ova razočarana turistkinja iz Srbije.

Putnička agencija: Nije da Grci ne vole Srbe, neki preferiraju bogatije turiste

Na Instagram stranici putničke agencije Nikana su objasnili da Grci koji su vlasnici smještaja cijene srpske turiste, no da ima i onih koji preferiraju turiste iz drugih zemalja jer više troše.









„Grci su dobri trgovci i u 99% slučajeva vrlo ljubazni prema mušterijama. Također, nakon zaista dugog iskustva, znamo da 90% Grka koji su vlasnici smještaja izuzetno cijene srpske turiste. Kažu da su uredni, obiteljski ljudi, nisu glasni, rano odlaze u krevet, nisu alkoholičari i vjerovali ili ne, imamo vlasnike koji ne žele da im šaljemo turiste iz nekih drugih zemalja.

Jedini vlasnici koji nisu oduševljeni srpskim turistima su neki (ne svi) koji u okviru smještaja imaju bar ili restoran, jer kažu da srpski turisti malo troše. I ovdje nije u pitanju netrpeljivost na etničkoj osnovi, već isključivo računica. Ako može birati između Britanca koji će čitav dan biti za barom i naručivati piće i Srbina koji će naručiti jedno ili nijedno piće ako nije obavezno, naravno da će odabrati Britanca.

Kada su barovi i restorani u pitanju, možda više od 50% zaposlenih konobara nisu Grci, već Albanci, a ima i Bugara, ali čak i ako su zaposleni mladi Grci to obično nisu lokalci i tu se zaista često može osjetiti nedostatak ljubaznosti, posebno na popularnim plažama na kojima se očekuje da mnogo potrošite. Sve u svemu, mi ne mislimo da nas Grci ne vole, naprotiv, ništa se nije promijenilo, ali tijekom ljetovanja mnogo turista i nema dodir s lokalcima.

I da napomenemo da je sezona za lokalce vrlo naporan period. To više nisu kratka ljeta kao što su nekada bila s malim brojem turista. Sada i na male destinacije kao što je Sitonija dođe milijun ljudi, sezona traje od svibnja do listopada, turizam se omasovio, a oni rade bez dana odmora, 7 dana u tjednu, pa vjerujemo da im poslije mjesec ili dva takvog rada nije ni do ukućana, a kamoli do turista. Ali moramo napomenuti da i pored svega, 99% poruka koje dobivamo su pozitivne i jako nam je žao što je ova turistkinja razočarana, jer vidimo da nam je potpuno iskreno prenijela svoj dojam.“, piše u objavi na Instagramu.