Srbin pobjegao iz Hrvatske usred sezone: ‘Dočekala me noćna mora’

Autor: M.P.

Jedan je mladić iz Srbije do detalja podijelio svoje traumatično iskustva sa sezonskog rada u Hrvatskoj. Tvrdi, sve je počelo kao obećavajući poslovni angažman u jednom od najluksuznijih restorana, a završilo kao prava noćna mora. Na Redditu je u anonimnoj objavi rekao kako je sve krenulo kada je njegov prijatelj dogovorio posao preko agencije koja im je obećala satnicu od šest eura.

No, po dolasku u Hrvatsku, navodi, sve je palo u vodu tako da je prvih 20 dana bio bez posla. No, to je bio samo početak. “Ovo je moja priča kako sam naje*ao u Hrvatskoj i na sve to nisam ni plaću dobio”, napisao je pa onda objasnio svoju katastrofalnu situaciju.

Prvo je otkrio da mu je satnica sa šest smanjena na pet, a kada je s prijateljem došao u Hrvatsku, dočekao ga je novi šok. Smještaj koji im je osiguran bio je daleko od prihvatljivog. Sedmero radnika bilo je nagurano u mali prostor, bez temeljnih uvjeta za život. “To je bila rupa koja nije imala tuš, već crijevo za vodu. Nismo imali štednjak za spremanje hrane i dobili smo jedan lonac”, ispričao je.

U pet dana samo 20 eura napojnica

Veći problemi javili su se zbog birokratskih zavrzlama, više od 20 dana čekao je na OIB kako bi mogao početi raditi. U međuvremenu je potrošio oko 500 eura. “Nakon tih 20 dana ja nemam prebijenog centa, već sam počeo moliti ljude iz Srbije da mi šalju novac kako bih imao što jesti. Sve sam ispričao tipu iz agencije, a on se pravi lud”, objašnjava mladi Srbin.

Kada je konačno krenuo raditi, dočekalo ga je novo razočaranje. Za pet dana rada zaradio je samo 20 eura napojnica. Uz sve to, agent im je odbijao osigurati bolji smještaj, iako je obećao da će to učiniti. Nakon ove muke s prijateljem se dogovorio da će dati otkaz.

“Dogovorili smo se da idemo za Srbiju, lijepo smo voditelju restorana objasnili situaciju i pitali smo ga hoće li nam agencija raditi problem zbog otkaznog roka od mjesec dana. Rekao nam je da neće i vratili smo se u Srbiju”.

Stigao rok za isplatu, agent se ne javlja

No, kada je stigao rok za isplatu, agent više nije odgovarao na poruke. “Pišem 10. srpnja tom tipu iz agencije kada mogu očekivati plaću, a on mi je rekao 15. Došao je i taj datum, a on se ne javlja cijeli dan. Ni idući, ni onaj poslije”, kaže i tvrdi da do danas nije primio ni euro od obećane plaće. Dodaje, koliko god malo zaradio, ne želi pokloniti svoj novac.









“Ne mogu mu oprostiti 900 eura za koje sam se namučio i izgladnjivao nekoliko dana, uz male napojnice, a još sam se i zadužio”. Tvrdi i da njegova situacija nije izoliran slučaj. Kaže, saznao je da su drugi momci pretukli navedenog agenta koji je završio u bolnici. Drugi su mu na Redditu poručili da se takve stvari, nažalost, događaju češće nego što mnogi misle.