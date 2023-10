Srbin otkrio kako mu je raditi kod hrvatskog poslodavca: ‘To mi je bilo otkriće godine’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Turistička sezona je gotova, a sezonski radnici su se vratili kući. Jedan od njih je i Nenad Sitarica koji je na nekadašnjoj društvenoj mreži Twitter, sadašnjem X-u napisao da je ove godine u Istri odradio 204 dana sezonskog rada te da mu je poslodavac podigao osnovicu plaće i nagrada tijekom sezone.

“Tako to rade poslodavci koji žele zadržati zaposlene”, napisao je Sitarica u svojoj objavi na X-u.





“Nakon 204 dana provedenih na sezoni u Istri, vreme je za godišnju retrospektivu. Kod poslodavca se ništa posebno nije promijenilo – podigao je osnovicu plaće i nagrada tokom sezone (tako rade poslodavci koji žele da zadrže zaposlene); promjenom u menadžmentu donio još opušteniju atmosferu u timu, tako da je sezona, iako duga i s velikim brojem gostiju, prošla poprilično opušteno”, stoji u njegovoj objavi.

U objavi je napisao da je ove godine na sezonski rad u Hrvatsku došlo više Srba i Sjevernih Makedonaca.

“Kolega me pričekao s pitanjem što mi je potrebno. Kada sam rekao da je sve u redu, on se sljedeći dan pojavio s biciklom koji je parkirao ispred smještaja. I to mi je bilo otkriće godine.

Oduševljen životom u Hrvatskoj

U prosjeku, vozio sam bar 20 km dnevno i svakoga dana otkrivao nove ljepote Istre. A ljepote Istre se ogledaju u predjelima, ali i ljudima koji tamo žive. Krenete od festivala piva u Žminju (kulturica, staklene čaše i dobro pivo lokalnih pivara), pa do festivala pršuta u Tinjanu (kafanska atmosfera, sa sve “a ja sam negdje rujno vino pio” u izvedbi lokalaca)”, napisao je Sitarica koji je očigledno oduševljen životom u Hrvatskoj.









“Sve u svemu, ja ne znam kako je Istra uspjela postati takvom kakva jeste, ali je definitivno mjesto gdje se planiram trajno preseliti u narednih par godina. Za sljedeću godinu, predviđeno je da boravak bude duži od 240 dana, tako da se lagano privikavam”, zaključio je Sitarica u svojoj objavi.