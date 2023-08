Srbin otišao na ljetovanje i ostao bez riječi: ‘Na Googleu sve izgleda jadno, ali nešto ljepše nismo vidjeli’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Albanija je ovo ljeto postala hit destinacija, a na ljetovanje u ovu državu su ponukani niskim cijenama otišli i brojni gosti s Balkana.

Ipak, kako je na društvenim mrežama podijelio jedan turist iz Srbije, ni u Albaniji nije baš sve savršeno.

“Jučer smo došli iz Valone pa bih htio podijeliti par sitnica i razlika od prije dvije godine. Valona je bila lijepo mjesto, ali sad je kao Budva u Crnoj Gori samo puta 20. Još uvijek ima slika neasfaltiranih ulica na Googleu, a kad smo došli pretprošle godine, sve je bilo vrhunski. Sada to više nije Valona, ​​u dvije godine izgrađeno je više od bilo koje svjetske metropole. Mladima će se svidjeti 200 posto, ali nama starijima je malo mirnije.





Ležaljke za manje od 5 eura

Dobro je što nikad ne rezerviramo unaprijed, pa smo otišli u prefekturu i uzeli miran smještaj ušuškan između ulica. Plaža Zvernec udaljena je sedam kilometara bez gužve. Opet na Google Mapsu sve izgleda jadno, ali u stvarnosti bez pretjerivanja mogu reći da ljepšu plažu nismo vidjeli”, piše u objavi.

“Šuma, ležaljke pola u šumi pola na pijesku, restorani u kojima morski specijaliteti za nas dvoje koštaju oko 3.500 leka (32 eura) s pićem, ležaljke 500 leka (4.50) i to ne one klimave, jednostavne, već one stvarno udobne. Šteta što nijedan od tih bungalova u šumi nije bio besplatan. Samo 45 eura, s klimom, kupaonicom, dvorištem, a to uključuje ležaljke i doručak na bazi švedskog stola. Baš sam idiot što nisam bio bolje informiran i rezervirao još u lipnju.

Svi već znaju da je tamo voda toplija nego u kadi, pa o tome neću pisati. Ljubaznost i gostoljubivost je i dalje neočekivano visoka”, stoji u objavi.

Nepovoljan tečaj

Od stvari koje mu se nisu svidjele spominje nepovoljan tečaj u mjenjačnicama i ‘aljkavost’ domaćina.

“10 eura = 1000 lijekova ako platite u eurima nije puno, ali ako potrošite 500-600 eura i izgubite 20 posto, nije malo. Promjena u službenoj mjenjačnici.

Aljkavi su što se tiče “bookinga” – često iznajmljuju apartmane i zaborave ih skinuti s “bookinga”. Ako ste već rezervirali onda napišite mail ili nazovite i potvrdite nekako, mislim da je bolje ne poljubiti vrata i otići”, piše.

Jedno noćenje za 230 eura

Bez obzira na probleme, kaže kako će i dalje ići na odmor u Albaniju.









“Htjeli smo otići u Crnu Goru na par dana da se prisjetimo dobrih starih vremena. Smještaj 700 metara od plaže u Krašićima košta 230 eura za 5 dana, za dva dana cijena je samo 230 eura, ali je zato cijena za jedno noćenje 230 eura. (Otjerao sam ih za tri minute i opet pomislio da me više nećete vidjeti.) Izgubio sam volju i želju da hodam po Crnoj Gori. Vratili su se preko Makedonije preko Ohrida”, zaključio je Zoran u objavi na Facebooku.