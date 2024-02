Srbi upali u ogroman problem: Zbog rakije godišnje gube stotine milijuna eura

Rakija šljivovica nalazi se na listi UNESCO-a, a sve je više cijenjena u svijetu. Brojni gurmani ističu kako su rakije jedno od najkvalitetnijih alkoholnih pića, što su naši susjedi Srbi vješto iskoristili. Naime, nakon što su krajem prošle godine otkriveni podaci o proizvodnji rakije, sad su odlučili sve unovčiti.

Podaci Privredne komore Srbije (PKS) kazuju da se u Srbiji godišnje proizvede 50 milijuna litara rakije u 730 destilerija. Za osobne se potrebe proizvede oko 20 milijuna litara “žestice”, a izvoz godišnje raste po stopi većoj od 20 posto. Sve vrste rakija izvoze se u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Azerbajdžan i baltičke zemlje. Nedavno potpisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini s Kinom, postoji potencijal širenja tržišta i na najmnogoljudniju zemlju svijeta, gdje je rakija potpuno nepoznata.

No, procjene Saveza proizvođača rakije Srbije, svega trećina proizvedene rakije u Srbiji se distribuira legalnim tokovima, što znači da je za nju određena tržišna cijena, marže, ali i porezi. Čak polovica godišnje proizvodnje rakije u Srbiji potječe iz seoskih domaćinstava, što znači uglavnom nelegalnu prodaju, izbjegavanje oznake podrijetla, zdravstvenih kontrola te plaćanja poreza i marži.

Povećanje izvoza

“Za devet mjeseci 2023. godine izvoz rakije je iznosio 9,7 milijuna eura. Izvoz rakije u 2022. godini dostigao je vrijednost od 13,4 milijuna eura, što je bilo povećanje od 25,3 posto u odnosu na prethodnu godinu”, rekao je za Kurir Aleksandar Bogunović, tajnik Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije.

On upozorava na nepoštenu praksu koju je sama država nametnula. Naime, Zakonom o jakim alkoholnim pićima, individualni proizvođači, odnosno seoska domaćinstva, višak rakije prodaju registriranim destilerijama, koje potom prerađuju sirovinu i uz analizu zdravstvene ispravnosti puštaju na tržište. No, to se baš i ne poštuje, pa iz Saveza proizvođača rakije traže da se i taj dio proizvodnje stavi u legalne okvire. To bi moglo značiti i poskupljenje rakije.

“Državni proračun zbog ovakve situacije na tržištu godišnje gubi stotine milijuna eura, jer nadležni za provođenje Zakona i borbu protiv ilegalne trgovine alkoholom uglavnom ne rade svoj posao, dok pojedini državni organi i institucije čak aktivno podržavaju i promoviraju sivo tržište”, priopćili su iz Saveza koji okupljaju oko 900 vlasnika registriranih destilerija, što je 4,5 puta više nego prije tri godine kad su osnovani.