Srbi se raspisali o hrvatskoj turističkoj atrakciji: Pogledajte što kažu za najljepše od najljepšeg

Autor: N.K

Srpski portal Žena nedavno se raspisao o skrivenom dragulju na hrvatskom otoku Krku, plaži za koju mnogi Hrvati još nisu čuli. U članku pod naslovom “ZLATNA PLAŽA je možda i NAJLEPŠA NA JADRANU, a od Beograda do nje se stiže ZA MANJE OD 6 SATI kolima: Tirkizno more sa zlatnim odsjajem doslovce oduzima dah,” portal ističe ljepotu plaže koja nosi više imena – Velo Čelo, Biškupiće, Zlatna plaža ili Golden Bay.

Otok Krk poznat je po brojnim prekrasnim plažama i uvalama koje krase kristalno čisto more i očaravajuće nijanse tirkizne boje.

Međutim, Zlatna plaža se izdvaja svojom neodoljivom ljepotom i posebnom atmosferom. Dostupna je isključivo brodom, što je čini omiljenom destinacijom za nautičare i pomaže u očuvanju njezine netaknute prirode.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CRO destinations (@cro_destinations)









Epski prizori

Plaža je okružena impresivnim stijenama koje su dom bijelih supova, pružajući posjetiteljima spektakularan pogled na veličanstvene stijene i kristalno čisto more koje privlači brojne ronioce. Stijene često obasjane zlatnim odsjajem inspirirale su neka od imena plaže. Zlatna plaža je šljunčana, a pogled na otvoreno more doslovce oduzima dah. Taksiji brodovi svakodnevno prevoze posjetitelje do ove predivne plaže, omogućujući im uživanje u netaknutoj prirodi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Giovanni Catapano (@jhonny_jua)

U blizini Zlatne plaže nalazi se još jedna vrijedna destinacija, plaža Oprna.

Do Oprne se može doći pješice iz Stare Baške, ali mnogi posjetitelji radije biraju pristup brodom zbog strme i kamenite staze. Oprna je također šljunčana plaža poznata po čistom plavom moru, što je karakteristika svih plaža na Krku. Otok je zbog izuzetno čiste obale dobio nadimak “otok plavih zastava”. Na Oprni se nalazi i kafić gdje posjetitelji mogu potražiti osvježenje.

Ovaj članak portala Žena skreće pažnju na ove predivne plaže Krka, pozivajući posjetitelje da otkriju i uživaju u njihovoj ljepoti.