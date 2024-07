Srbi se okreću destinaciji na koju mnogi ne pomišljaju: ‘Hrvatska je apsolutno najskuplja’

Autor: M.D.

Cijene ljetovanja na Jadranu, ali i drugim bliskim turističkim destinacijama se znatno razlikuju. Tako turisti iz susjednih zemalja, naročito Srbije, sve više biraju Bugarsku za svoj ljetni odmor. Iako su tradicionalno ostali vjerni Grčkoj, Crnoj Gori i Egiptu, među Srbima je zavladala pomama za bugarskim ljetovalištima.

Razlog je jasan. Za aranžman koji u Bugarskoj košta 300 eura, u Crnoj Gori je potrebno platiti 600, a u Hrvatskoj čak 900 eura. Iako Crno more nije tako privlačno kao Jadran ili Egej, kvaliteta smještajnih kapaciteta i jeftine usluge nadoknađuju taj problem.

“Bugarska je godinu unazad jedna od destinacija koja ima izuzetno dobar odnos cijene i kvalitete i to se prepoznaje na našem tržištu. Mi imamo jedan veliki broj putnika, prije svega iz istočne, jugoistočne Srbije, koji tamo ljetuju”, objasnio je za TV Prvu Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

Poskupljenja od 25 posto

Bugarska je turistima iz susjedne nam zemlje postala još dostupnija završetkom autoceste do Dimitrovgrada. No, ni to nije problem, koliko su to cijene na Jadranu, naročito u Hrvatskoj. Čini se da nam turističke brojke neće podizati gosti iz susjedstva, iako prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, rado vole dolaziti u Hrvatsku na sezonski rad. Naime, u prvih šest mjeseci ove godine za državljane Srbije je izdana 18.061 radna dozvola. To ne čudi, jer se plaće u ugostiteljstvu kreću od 1200 do više od 3000 eura, ovisno o vrsti posla i poslodavcu.

Tako ispada da su sezonski radnici iz Srbije jedini koji si mogu priuštiti kakvo-takvo ljetovanje. “Hrvatska je apsolutno najskuplja, kad govorimo i o hotelskom i o privatnom smještaju, tu nema nikakve dileme. Grčka i Crna Gora se negdje prate, da tako kažemo, kad je riječ o našem tržištu. Apartmanski smještaj je na sličnom nivou”, rekao je Seničić.









Svemu je, jasno, kumovala inflacija. “Grčka je poskupjela negdje 10, 12, do 15 posto, kada govorimo o apartmanima, dakle to jeočekivano u odnosu na inflaciju, dok u Hrvatskoj imamo poskupljenja koja idu i preko 25 posto, ovisno o tome što prometramo, ali promatramo sad istu kategoriju privatnog smještaja. Kada je riječ o hotelima, vrlo je slična situacija”, zaključio je Seničić.

Treba reći kako su njegove riječi na tragu istraživanja kojeg su nedavno napravili njemački statističari. Oni su utvrdili kako su cijene hotela i restorana u Hrvatskoj 18 posto jeftinije u Njemačkoj, ali i dalje skuplje od Španjolske, Portugala, pa i Bugarske, koja je ispala 55 posto jeftinija od njihove domovine.