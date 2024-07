Srbi izazvali kaos na plaži: ‘Vratili su se da zavladaju’

Usred vruće turističke sezone na Jadranu i u Grčkoj, jedni od brojnih gostiju su Srbi koji redovito borave na obale u vrućim ljetnim mjesecima. Ovih dana se pojavila jedna snimka koja bi mogla zasjeniti u najmanju ruku domišljate srpske ideje o korištenju godišnjeg odmora na plažama, a glavni akteri su dva čovjeka i jedna svinja – nataknuta na ražanj, piše Blic.rs.

Naime, prije nego li je svinja završila na ražnju – nasred plaže, muškarci za koje se iz komentara doznaje da su iz Srbije, odlučili su svinju ‘proprati‘ u moru. Drugi su to snimili i objavili na društvenoj mreži X, a video je u kratkom vremenu postao viralan i izazvao velik broj reakcija i komentara.

“To mogu biti samo Srbi. Kako im takve stvari padaju na pamet? Baš me zanima”, “Zašto Srbe ne voditi svuda”, “Prvo – jadna svinja, drugo – količina smeća koju ostavljaju za sobom na plaži je nevjerojatna”, “Paradajz turisti su se vratili da zavladaju plažama”, samo su neki od komentara korisnika Twittera koji su osvanuli ispod kontroverznog videa.

It’s that time again for Albania, Croatia, Montenegro and Greece. The landlocked, aka “Paradajz Turisti” are back to take over your beaches. Enjoy the gypsi tunes 🤣😂🤣🤣 https://t.co/J1RtA0QERI pic.twitter.com/z883oDsnKU

Inače, nije poznato u kojem je odmaralištu snimljen video, ali sudeći prema komentarima ‘autora‘ videa, očito je riječ o mjestu gdje ima dosta srpskih turista, jer oni koji su snimali sve govore srpskim jezikom, piše Blic.rs.

Imagine you’re trying to enjoy your beach vacation and these geniuses start doing their water circle dance shit, wrecking your chill with their gypsy tunes 🙄

But, the good news is, they don’t have access to the sea ☺️ pic.twitter.com/40MNUG6bB6









— Winston Dutt (@DuttWinston) April 8, 2024