Srbi, Hrvati i Bosanci pomamili se za jeftinim nekretninama na moru: Ovdje kvadrat dođe samo 900 eura

Autor: I.G.

Albanska obala posljednjih je godina na glasu kao sjajna alternativa onima za koje je hrvatska turistička ponuda postala preskupa, a sada je stigla vijest o tome kako se u tamošnjem gradu Shëngjinu uočila povećana potražnja za nekretninama, a kupci dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

Prema riječima Esina Lekića, menadžera kompanije specijalizirane za izgradnju turističkih naselja u ovom području, Shëngjin se izdvaja zbog svoje odlične pozicije. Nalazi se u blizini Tirane i Skadra, a ima i dobru putnu infrastrukturu, uključujući pristup aerodromu. Iz Beograda se automobilom može stići za manje od osam sati.





Najviše kupaca iz Srbije

“Trenutno u Shëngjinu gradimo još jednu zgradu, imamo ih osam i hotel. Sve skupa, više od 16.000 kvadrata stambenog prostora. Imamo dosta kupaca iz bivše Jugoslavije. Trenutno, najviše stanova prodajemo kupcima iz Srbije, iz Niša i Beograda. Stanove je ovdje kupilo i nekoliko obitelji iz Novog Sada. Najviše se traže stanovi od 62 do 75 kvadrata. Cijena kvadrata je od 900 eura pa naviše”, kaže Lekić.

Arnel Murataović iz Bosne i Hercegovine također je odlučio ulagati u nekretnine u ovom ljetovalištu. On ističe da su ga privukle povoljne cijene kvadrata, koje su prošle godine bile još niže. Nakon obilaska obale, Murataović se odlučio za Shëngjin zbog blizine Lezha, aerodroma i dobre povezanosti s ostalim gradovima u Albaniji, piše Kosovo Online.

Kada je riječ o procesu kupovine, Murataović naglašava da je papirologija vrlo jednostavna. Potpisuje se kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika, a nakon plaćanja, vlasnik dobiva certifikat na svoje ime. Važno je napomenuti da se, ako ste u braku, nekretnina mora voditi na ime oba supružnika.









‘Neke stvari su nemoguće’

“Kada je riječ o papirologiji, vrlo je jednostavno, sve je apsolutno bilo onako kako smo se dogovorili. Kod javnog bilježnika se potpisuje kupoprodajni ugovor, zatim se vrši plaćanje, kada se imovina plati dobije se certifikat na ime kupca. I to je to, s tim što je zanimljivo, ako ste u braku, taj stan koji se kupuje mora da se vodi na oba supružnika. Tako da svi oni koji misle kupiti stan, a da supruga to ne zna, neka znaju da je to nemoguće”, kroz smijeh priča Muratović.

Alban Sokaj, vlasnik privatne kuće s vlastitim parkiralištem i nekoliko apartmana u Shëngjinu, iznosi samo riječi hvale za srpske turiste koji kod njega borave od 2020. godine.

Interes za nekretninama u Albaniji, posebno u Shëngjinu, neprestano raste. Podaci albanskog Zavoda za statistiku nedavno su pokazali da je u prvih sedam mjeseci ove godine tu zemlju posjetilo više od pet milijuna građana iz 152 zemlje svijeta. Pored turista s Kosova, najbrojniji posjetitelji su bili iz Italije.