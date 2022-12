‘SRAM ME ŠTO VOZIM GLOVO’! Mladi Hrvat otvorio dušu i sve iskreno priznao, ljudi mu brišu suze: ‘Daj se skuliraj, radiš pošten posao i jeb*** brucoš si’

Autor: Dnevno.hr

Internetski servis Reddit platforma je na kojoj mnogi ljudi iznose svoja svjedočanstva i probleme koje se ne usude izreći negdje druge.

Tako je jedan korisnik opisao svoje iskustvo rada u Glovu i napomenuo da nema zamjerki na tvrtku i posao koji radi.

Ipak, problem koji njega muči je izazvao lavinu reakcija.





Sram ga je

Korisnik ZelimNauciti u četvrtak je napisao:

“Pozdrav svima,

prije svega želim reci da sam tu da razumijem zašto se osjećam i otkud ovi stavovi pa vas molim da me ne napastujete…

Vozim Glovo već 9 mjeseci i ide, zarada je ok, brucoš sam na faksu u Zgu, radim dodatno iako ne moram jer živim s mamom i tatom.

Ono što mene muci je to što osjećam sram kada kažem da vozim hranu… Ne znam zbog čega je to. Imam djevojku i pomisao da ju sretnem dok vozim me ubija.

Zanima me otkud osjećaj srama od vožnje Glova i zašto se osjećam tako, jel to normalno?









Kako da se riješim tog osjećaja?

Hvala svima!”

Nije mu lako

Nižu se reakcije i odgovori na ovu objavu i problem koji muči mladog studenta:









“Bolje radit nego krast!’, “Ne znam zašto te sram, i razmisli jel bi te više bilo sram da voziš Glovo ili da nemaš 30kn za izaći s curom na piće”, pišu mu drugi korisnici.

Bilo je još zanimljivih odgovora na problem ovog mladog paćenika.

“Osjećaj srama je tu jer misliš da je to posao kojeg rade ljudi bez osnovne škole i imigranti. Ono što sebi moraš objasniti da je svaki pošten posao super i da svatko normalan će cijeniti da radiš nešto dok studiraš. Pa čak i da ti je to posao koji ćeš raditi doživotno normalni ljudi će cijeniti vrijednog čovjeka”, pojasnio mu je jedan komentator.

“Šta društvene mreže naprave čovjeku…

Radiš pošten posao i jeb*** brucoš si. Daj se skuliraj”, kratak i jasan bio je jedan ‘savjetnik’ na Redditu.

Eto, možda će nakon ove objave mladić smoći snage djevojci reći da je vozač Glova, a njezina reakcija vjerojatno će biti tema nove žustre rasprave na međumrežju…