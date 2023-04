SPREMAJU LI NAM BANKE NOVI UDARAC? Povlače potez koji bi mnoge klijente mogao stajati živaca, ovo je datum na koji treba paziti

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Prošle su skoro dvije godine otkako je javnost saznala za skandal s prešutnim prekoračenjima. U međuvremenu je između banki, HNB-a i Ministarstva financija potpisan memorandum o tranziciji iz prešutnih u dopuštena.

Iako banke do 30. lipnja moraju sva prešutna prekoračenja pretvoriti u dopuštena, do današnjeg datuma je to napravila smo jedna banka, piše Novi list.

Udar na prekoračenja





Ususret 30. lipnju, građani bi se mogli naći u situaciji da teže dolaze do prekoračenja. Naime, iz HNB-a ističu da je postrožavanje uvjeta za odobravanje prekoračenja trenutno moguće kod onih banaka koje su i ranije imale dopušteno prekoračenje, a po ispunjenju svih uvjeta iz Memoranduma moći će biti moguće i kod ostalih 12 i tada će ovisiti o procjenama rizika i odlukama svake pojedine banke.

U međuvremenu, potrošači mogu nešto lakše disati jer je došlo do pada kamata na minuse. HNB kaže da je ukupni iskorišteni iznos svih prekoračenja smanjen, odnosno na dan 31. prosinca 2022. iznosio je 5,3 milijarde kuna, dok je 30. lipnja 2022. iznosio 5,9 milijardi kuna.

“Prema našim informacijama, sve uključene banke primijenile su konkretne odredbe Memoranduma vezane za izmjene iznosa prekoračenja te su smanjenja/ukidanja prešutno prihvaćenih prekoračenja provodile isključivo u skladu s izuzecima definiranim u Memorandumu.

Samo jedna banka ponudila prijelaz

Za sada je samo jedna od 13 banaka potpisnica Memoranduma klijentima ponudila prijelaz s prešutnog na dopušteno prekoračenje, i tom su prilikom iznosi ponude dopuštenog prekoračenja odgovarali iznosima ranije odobrenog prešutno prihvaćenog prekoračenja.

Ostale banke su u fazi pripreme ponuda imajući u vidu da je 30. lipnja ove godine krajnji rok da svojim klijentima ponude prelazak s prešutno prihvaćenog na dopušteno prekoračenje, ističu u središnjoj banci”, navode iz HNB-a.

U skladu s odredbama Memoranduma banke će najkasnije do 30. lipnja 2023. omogućiti i ponuditi potrošačima korištenje dopuštenog prekoračenja, i to tako da će u pozivu svakog potrošača korisnika prešutno prihvaćenog prekoračenja obavijestiti o mogućnosti da njegovo prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ovisno o odluci Banke, u cijelosti ili najmanje do polovine ukupnog iznosa zamijeni s dopuštenim prekoračenjem uz navođenje svih bitnih uvjeta kako prešutno prihvaćenog prekoračenja koji potrošač trenutno koristi tako i uvjeta ponuđenog dopuštenog prekoračenja, ističe iz Hrvatske udruge banaka (HUB).