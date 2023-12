Splićanku zgrozilo ponašanje konobara na Badnjak: ‘Ima li kraja njihovoj pohlepi’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U nekim splitskim ugostiteljskim objektima u samom centru grada konobari su na Badnjak odbijali gostima poslužiti kavu ili čaj, nudeći im umjesto toga skuplje rakije ili koktele, piše Slobodna Dalmacija.

Na Pjaci se to dogodilo jednoj Splićanki koja je u silnoj gužvi jedva pronašla slobodan stol na rivi. Kada je konobaru rekla svoju narudžbu, dočekao ju je hladni tuš.

‘Teško mu je bilo napuniti čašu vrućom vodom’

“Zatražila sam čaj, a konobar mi je rekao da mi ga ne mogu poslužiti. Ali nije imao dvojbe kada je moja prijateljica naručila čokoladni koktel. Znači, teško mu je bilo napuniti čašu vrućom vodom i poslužiti je u šalici s kesicom čaja iz kupovnog pakiranja, dodati krišku limuna, kesice meda i šećera i žličicu. A nije mu bilo teško smiksati koktel od nekoliko sastojaka. Naravno, moj čaj bi koštao 2,60 eura, a koktel skoro dese. Pitala sam što imaju kad čaj nemaju, znači nije mi ponudio ni sok, ni kavu, ništa od tih jeftinijih napitaka. Ali preporučio je rakijicu kojoj je cijena pet eura. Nemaju nimalo poštovanja prema domaćima, kod nekih samo vrijedi pravilo oderi, uzmi, iskoristi trenutak”, kaže ova Splićanka koja nije jedina kojoj su konobari na nekim mjestima odbijali poslužiti čaj ili kavu.

“Pita me konobar što ću, kažem kavu. On meni da me ne može poslužiti, da nema kave, ali ima zato rakije. Pitam ga zašto ne može, u čemu je problem, on mi kaže kako više nemaju pepeljara. Ok, Badnjak je bio, gužva, ludilo. Ali i prije je u tom kafiću znalo biti sve puno kao šipak, no nikakvih problema s pepeljarama bilo nije. Na taj su me način išli prisilit da kupim skuplje kako bi oni imali bolju zaradu. Koristili su i taj dan kako bi nas oderali”, govori.

Nisu htjeli napraviti vruću čokoladu

Nešto slično je doživjela i treća Splićanka koja je s prijateljicom i njihovo troje unučadi u grad otišla na piće. Prijateljice su naručile dva alkoholna pića, a djeca vruću čokoladu. Konobari čokoladu nisu htjeli napraviti.









“Digle smo se i otišle u kafić na Cankarevoj, u maloj ulici iza. Ljubazna nam je konobarica donijela sve naručeno, nije joj smetalo ni kada smo rekle da će se djeca možda malo tu zaigrati, možda biti glasnija, veselija. Imaju li neki naši ugostitelji više granica svojoj pohlepi”, komentirala je ova Splićanka.