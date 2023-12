Splićanin se našao u čudu zbog paketa, ostao šokiran objašnjenjem Pošte: ‘Ovo je komedija’

Autor: I.G.

Iako je online kupovina postala svakodnevnica, iskustva s carinom i dostavom često izazivaju frustracije među potrošačima. Splićanin Ante Bubalo odlučio je podijeliti je svoje neugodno iskustvo s Hrvatskom poštom, nakon što mu je futrola za glazbeni instrument zaglavila mjesecima na carini u Zagrebu.

“Naručio sam futrolu za instrument vrijednosti oko 50-ak eura koja mi je potrebna zbog posla, a već davnih dana je trebala stići kod mene. Da odmah napomenem, naručio sam to početkom listopada, znači prije Crnog petka i ostalih popusta kada svi znamo da paketi mogu kasniti.

Početkom studenog paket je došao u Hrvatsku i onda je još mjesec i 10 dana ‘ležao‘ na carini. Znam da pošta drugačije postupa prema paketima koji stižu izvan Europske unije, ali što je previše, previše je. U 2023. godini se ne bi ovakve stvari trebale događati da se paket ne miče s mrtve točke”, govori Ante za Slobodnu Dalmaciju.

‘Ja bih trebao kontaktirati pošiljatelja iz Indije’

Budući da paket nije dolazio na njegovu adresu prvo je kontaktirao Hrvatsku poštu da provjeri gdje je zapelo.

“Iz Hrvatske pošte su mi kazali da je pošiljka zadržana na carini te da će kada prođe carinski postupak biti upućena na adresu primatelja. Također su mi odgovorili da je pošiljatelj vlasnik pošiljke sve do njezinog uručenja primatelju te da je on nositelj prava i da može pokrenuti potražni postupak kojim će dobiti službenu informaciju.









U prijevodu ja bih trebao kontaktirati pošiljatelja iz Indije da se on javi Hrvatskoj pošti i vidi šta je sa paketom. A paket je u Hrvatskoj! Prema Hrvatskoj pošti, ispada da on ima jedina prava to zahtijevati, iako sam ja taj cijeli paket uredno platio zajedno sa poštarinom. Komedija!”, govori Bubalo.

Hrvatska pošta odgovorila je na ove navode i poručila da su podaci na paketu iz Indije bili neispravni, zbog čega je pošiljka zadržana na carini. Nakon ispravka podataka, pošiljka će konačno biti dostavljena ovaj tjedan.