SPIRALA KAOSA: ‘Kad jednom započne, teško ju je zaustaviti…’ Analitičar upozorava: ‘Prosječni građanin ne zna što se zbiva!’ Hoće li cijene nastaviti divljati?

Autor: Ivana Jurišić

Američko ministarstvo rada je u srijedu objavilo kako je inflacija u Sjedinjenim Državama, mjerena rastom potrošačkih cijena, u listopadu skočila na 6,2 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine, što je najviša razina od prosinca 1990. godine. Podatak je to koji je šokirao mnoge jer je većina analitičara previđala znatno niži rast.

I dok članovi Republikanske stranke na sve strane napadaju demokrate kako su baš oni krivi za takvo stanje na tržištu, Jerome Powell, predsjednik Federalnih rezervi ističe kako su za takvo stanje krivi problemi u nabavnim lancima. I donekle je u pravu.

U Europi i u Hrvatskoj situacija još uvijek nije tako loša, ali zabrinjava to što je inflacija u rujnu u Hrvatskoj nastavila ubrzavati i potrošačke cijene su bile veće za 3,3 posto nego u istom mjesecu prošle godine. U odnosu na kolovoz cijene su porasle jedan posto, što pokazuje da inflacija ubrzava jer su u kolovozu u odnosu na srpanj cijene porasle za 0,2 posto.

To je još uvijek gotovo dva puta manje nego u Sjedinjenim Državama, ali hoće li tako i ostati pitamo ekonomskog stručnjaka Velimira Sriću:

“Mi smo zaboravili jednu stvar, a to je da nakon pandemije, dolazi recesija. Uzmimo za primjer Hrvatsku koja će u ovoj godini zabilježiti rast od 8,1 posto. Ali to je rast nakon što je BDP prošle godine pao 8,4 posto, što znači da nismo ni na nuli. Hrvatska je još u dobrom položaju, jer druge zemlje u Europi nisu ni blizu tim brojkama”, napominje.

Srića upozorava kako je jedini razlog zašto u ovom trenutku nemamo recesiju zato što vlade širom svijeta u sustave pumpaju ogromne količine novaca iza kojih nema pokrića:

“Vlade kupuju vrijeme do potpunog kraha sustava”, komentira Srića.

Na pitanje kolika nas inflacija očekuje u sljedećoj godini odgovara kako nema čarobnu kuglu, ali kako ga ne bi čudilo da taj broj bude i dvoznamenkast.

Tko je u pravu?

U svakom slučaju, to su potpuno drugačije brojke od našeg guvernera Borisa Vujčića koji je prije dva dana u Opatiji rekao kako nas ove godine ne očekuje posebno visoka stopa inflacije, kao i da je ona u velikoj mjeri rezultat lanjske deflacije i aktualnog rasta cijena energije te da je osnovno pitanje jesu li faktori koji utječu na rast inflacije privremeni ili će dulje potrajati.

Je li u pravu Srića ili Vujčić, tek ćemo vidjeti, ali dobar znak u kojem pravcu stvari idu je najava tvrtki P&G, Unilever i Kraft, čije proizvode svi imamo u svojim kućama, a koji su najavili daljnji rast cijena svojih proizvoda. Tako je Procter & Gamble još u travnju najavio da će početi više naplaćivati za osnovne potrošačke proizvode, od pelena do toaletnog papira, navodeći kao razlog “rastuće troškove za sirovine, kao što su smola i celuloza te veće troškove transporta robe”.









U isto vrijeme je ta tvrtka u trećem tromjesečju zabilježila dobit od nevjerojatnih 24.7 posto profitne marže.

Na pitanje jesu li trebali dizati svoje cijene s obzirom na ogroman profit koji bilježe, Srića odmahuje rukom i odgovara da nije bilo nikakve potrebe za podizanjem cijena:

“Vidite kakve profite ostvaruju te tvrtke. Poput svih drugih, oni samo zarađuju na prilici jer ne žele biti gubitnici u trenutku kada svi dižu cijene. A jednom kada započne ta spirala, nemoguće ju je zaustaviti kao što sad vidimo”, komentira.

I onda dođemo do dvoznamenkaste inflacije koja šalje ozbiljan alarm za uzbunu, pitamo.









“Da, dođemo do dvoznamenkaste inflacije. A pitanje je na kojem će se ona broju nastaviti”.

Cijene divljaju

Koliko je situacija opasna za krajnjeg potrošača, dovoljno nam govori činjenica da američko tržište pelena kontroliraju dvije tvrtke P&G i Kimberly-Clark – koje koordiniraju svoje cijene i proizvodnju te nije nikakva slučajnost da je Kimberly-Clark najavila poskupljenja slično P&G-u u isto vrijeme kada je P&G najavio vlastita povećanja cijena.

Slično vidimo i kod ponašanja Pepsija i Coca cole. Tako je PepsiCo još u travnju objavio da povećava cijene, okrivljujući “veće troškove za neke sastojke, transport i radnu snagu”. Tvrtka je do rujna ostvarila 3 milijarde dolara operativne dobiti iz čega se jasno vidi da do povećanja cijena nije trebalo doći. U isto vrijeme povećanje cijena je najavila i Coca Cola koja je povećala svoje profitne marže na 28,9 posto.

Sličnu stvar vidimo i na tržištu plina i nafte gdje opskrbljivači čekaju da cijene naraste prije nego što povećaju proizvodnju.

Stručnjak napominje da antimonopolski zakoni ne mogu djelovati u uvjetima oligopola jer su ti veliki igrači toliko moćni da se oni nametnu:

“Više i nisu tako blesavi da budu konkurentni tamo gdje ne moraju biti kao što je nekoć bio slučaj”, komentira Srića napominjući kako je veliki problem što te velike tvrtke imaju svesrdnu podršku političkih struktura:

“Zakone u zdravstvu u Americi kroje osiguravajuće kompanije, a one sigurno ne rade u interesu osiguranika, isto kao što financijske zakone kroje financijske institucije i velike kompanije koje sigurno ne rade u interesu malih ljudi”, napominje Srića komentirajući kako danas živimo u društvu u kojima je cijelo zakonodavstvo skrojeno tako da prosječni građanin ne zna što se zbiva i vjeruje svakakvim glasinama koje zapravo određuju za velike kompanije. A maknuti se od toga, gotovo je nemoguće”, siguran je ekonomist.