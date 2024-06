Šokirao se kada je čuo da ljudi dižu kredit kako bi otišli na more: ‘To je jedini način’

Dok se srpanj približava, vrijeme postaje sve toplije i sunčanije, sezona godišnjih odmora dostiže vrhunac, a mnogi već uživaju u suncu i moru na svojim odabranim destinacijama. Tijekom sljedećih deset dana, opuštat će se na plaži bez brige o troškovima s ciljem da se pošteno odmore. No, za mnoge ljetovanje nije nešto što lako organiziraju, dapače.

Nažalost, ovo je stvarnost za mnoge naše, pa tako i turiste iz susjedstva. S obzirom na životni standard u regiji i rastuće cijene turističkih aranžmana, mnoge obitelji smatraju da je posuđivanje novca od banke nužno. To je toliko uobičajeno da neke banke čak nude posebne kredite za određene destinacije, iako većina obitelji radije plaća svoj godišnji odmor gotovinskim kreditom.

Za četveročlanu obitelj, troškovi često prelaze nekoliko tisuća eura. Ipak, mnogi naši građani su iznenađeni spoznajom da je put na more moguć samo uz pomoć kredita, što dokazuje objava na društvenoj mreži X jednog stanovnika Srbije.

On se čudio kako ljudi dižu kredit kako bi otišli na more, a mnogi su se javili u komentarima pa pojasnili današnju situaciju. Mnogi ljudi iz Hrvatske, pa tako i regije mogu se poistovjetiti s ovom temom.

Je li moguće da ljudi uzimaju potrošačke kredite da odu na more, dobro sam to čuo jutros? — Vito024 (@Vito0241) June 26, 2024



“Je li moguće da ljudi uzimaju potrošačke kredite da odu na more, dobro sam to čuo jutros?”, napisao je korisnik pod imenom Vito024. U komentarima mu se ubrzo javilo mnoštvo ljudi, kojima je pak još čudnije što ljudi nisu svjesni situacije s godišnjim odmorima.









“Čudi me što se ti čudiš, svi žele živjeti i osjećati normalan život, a ne samo oni koji imaju dovoljno. Ako je način za to kredit, onda kredit”, glasi komentar koji je prikupio najviše lajkova.









Mnogi su istaknuli kako je dizanje kredita jedini način na koji svoju obitelj mogu odvesti na more te puno njih tu praksu prakticira već godinama. “Većina nikad ne bi otišla na more, da nije bilo kredita”, “Inače ne bih s djetetom ni išla na more. Voljela bih da imam nešto za uštedjeti, ali to je njezin godišnji odmor, a ja sam na godišnjem i svakako ga ne želim provesti u stanu. A život prolazi, nema potrebe da se čudite”, “Da, dušo, godinu za godinom, već godinama”, “Kao netko tko je radio u banci mogu reći da to rade već 20 godina”, pisali su ljudi u komentarima.

Jedan je korisnik dizanje kredita i plaćanje odmora na rate usporedio s kupovanjem odjeće ili obuće: “Pa meni je to ok. Obiteljski odmor vrijedi kredita. Zašto je normalno kupovati garderobu na rate, a ne provoditi dane s najdražima?” No, bilo je i onih koji su se složili s čovjekom koji je započeo cijelu raspravu:

“Znam ljude koji kreditom plaćaju ljetovanje. Taman otplate, pa se opet zaduže za novi”, “Ne mogu vjerovati, ali da, stvarno je tako”, “To je toliki životni imperativ da su ljudi u stanju svašta napraviti kako bi otišli na ljetovanje”, “Meni to nije jasno. Cijele godine ga otplaćuješ da odeš na more na deset dana?”, pisali su ljudi.