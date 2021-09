SLOM DIVA KOJI JE HRANIO SLAVONIJU! Profesor alarmira: Plenković se riješava strateške kompanije

Autor: Iva Međugorac

Odnedavno su se intenzirivali pregovori između predstavnika Europske komisije i Vlade RH po pitanju preustroja slavonskobrodskog Holdinga Đure Đakovića s ciljem spašavanja ove nekoć uspješne kompanije. Plan preustroja podrazumijeva povećanje vlasničkog udjela češke tvrtke DD Acquisition u Đuri Đakoviću s postojećih 18,8 posto na udio koji bi češkim ulagačima omogućio potpunu kontrolu Holdinga čija je uprava na skupštini društva koja je održana u kolovozu ove godine dogovor između države, EK i Acquisitiona proglasila jedinom formulom za opstanak Đure Đakovića u ovom obliku.

Nema uspjeha bez države?

Inače, Holding Đuro Đaković obuhvaća četiri tvrtke među kojima veličinom prihoda i ugovornim poslovima odskaču Specijalna vozila koja su poznata po proizvodnji tenka M-84 i željezničkih vagona, no u lanjskom gubitku od 65 milijuna kuna Specijalna vozila imala su najznačajniji udio od 47,7 milijuna kuna. Profesor ekonomije i bivši saborski zastupnik Ivan Lovrinović zbog događanja u Đuri Đakoviću u pitanje dovodi ekonomsku politiku hrvatske Vlade, koja kako kaže u bescjenje prepušta strateške kompanije. ”Đuro Đaković je bio gigant koji je držao veliki dio Slavonije i Bosanske Posavine. Do naših dana je sveden na mali pogon, nije moglo sve opstati i to je jasno, no da sada ne može opstati to nije jasno jer je riječ o vojnoj industriji, konkretno o proizvodnji oklopnih vozila, jedinoj u Hrvatskoj. Nigdje takva proizvodnja ne može preživjeti bez pomoći države. Vidimo ovih dana kako se Macron bori i bjesni što je Francuska izgubila posao vrijedan 40 milijardi dolara koji se odnosio na izvoz podmornica u Australiju. Tako rade sve zemlje. Očito osim Hrvatske”, upozorava Lovrinović te otprilike predviđa tijek kojim bi se trebala voditi rasprodaja Đure Đakovića.

”Sada će stvari ići otprilike ovako: prikazati borbu s EU komisijom kao politički užasno teškom kako bi se Vlada zborila da “proda” ĐĐ stranom investitoru. Dug ĐĐ od oko 360 milijuna kuna će država otpisati na naš teret. Kada stranci preuzmu ĐĐ najprije će se riješiti dijela radnika i pogona koji im ne trebaju. Još će od države dobiti raznih pogodnosti samo kako bi ona iz svojih ruku izbacila taj vrući kesten u ruke “strateškog partnera”. Takav obrazac je bio kod Petrokemije kojoj je država otpisala preko 450 milijuna kuna, Plinacro morao smanjiti cijenu transporta plina što inače nije htio ranije i time gušio firmu, cijena plina je smanjena kao ulazna komponenta. Dakle, sve ono što je gušilo Petrokemiju ranije sada je riješeno u korist strateškog partnera. Tako će Hrvatska ostati bez strateške proizvodnje za svoje oružane snage što nitko ne radi i u slučaju previranja i prijetnje oružanom silom biti ćemo ugroženi.

Prisjetimo se ranijih strateških partnera poput onoga koji je preuzeo HT-a i uz koji smo dugo imali cijene impulsa među najvišim u EU. Sjetimo se Agrokora, iako je riječ o privatnom koncernu, kojega su rastranširali i koji će vrlo skoro ponovo se pokazati velikim problemom ejr tamo nisu riješeni ključni problemi.

Ne miriše na dobro

I mnoga druga poduzeća su slično završila. Oni koji izgube posao neće se moći zaposliti u Hrvatskoj jer više nemaju gdje već će morati diljem svijeta jer se tako rješava problem nezaposlenosti u HR. Vlada će se hvaliti da imamo stopu nezaposlenosti 7,5% i prikazivati to kao svoj uspjeh a ona u stvari poput kakve agencije u velikim brojevima izvozi svoje najbolje radnike u najboljim godinama. Na taj način demografski prazni Hrvatsku a naše gospodarstvu čini sve nesposobnijim za ikakav rast i razvoj. To je ocijenila i EU Komisija prije pola godine u jednoj studiji zaključivši da od svih članica EU Hrvatska ima najmanji potencijal rasta i razvoja. Uz sve nabrojano žele što prije uvesti euro u ambijentu ogromne nesigurnosti u EU, svijetu i HR. DA se i oslobode i novca a time i brige za monetarnu politiku i na kraju uistinu ostanu obični statistički ured za EU i oni koji će izvršavati zadatke. Plenković to intimno zna pa se očajnički koristi obećanjima kojima maše poput šarenih balona u stilu: dolazi nam preko 20 milijardi eura, minimalac će do 2023.g. biti 7500 kuna itd. S druge strane sve mu je potonulo; nije napravio nijednu kuću na Banovini niti u Zagrebu i okolici. Na Banovini su ljudi sami uz pomoć drugih dobrih ljudi napravili dvadesetak objekata. Obnova od potresa pokazuje kao ništa drugo da je Vlada potpuno izgubljena i nesposobna. Što više problema – više obećanja, a uz to stalno održavati medijsko i epidemiološko nasilje i širiti strah. To je formula za koju se Vlada drži. Mora se ipak jedno priznati; nitko ne zna pričati tako fine priče dok mu zemlja propada, poput Plenkovića”, napominje Lovrinović.