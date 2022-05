SLETIO PRVI OVOGODIŠNJI ZRAKOPLOV: Očekuje se oko 15.200 ljudi. Prvi letovi su gotovo potpuno popunjeni

U zračnu luku Dubrovnik u subotu je sletio prvi ovogodišnji zrakoplov na izravnom letu iz New Yorka. Prvim ovosezonskim letom United Airlinesa stiglo je iz New Yorka 170 putnika, a do kraja rujna ova će linija prometovat nekoliko puta tjedno. Time se nastavlja avionska linija koja je i prošlog ljeta redovito povezivala jug Hrvatske s najvećim gradom SAD-a.

“Tijekom sezone najavljeno je 70-ak letova na liniji New York – Dubrovnik i očekuje se oko 15.200 ljudi u dolasku. Prvi letovi su gotovo potpuno popunjeni, Isto tako za kasnije je dobar booking i očekujemo dobru popunjenost”, rekao je komercijalni direktor dubrovačke ZL Ivan Maslać za HTV.

Također je naglasio da se u subotu u Zračnoj luci Dubrovnik očekuje ukupno 100 slijetanja i polijetanja, a oko 12.500 putnika bi trebalo proći kroz zrakoplovnu luku.





Zračna luka Dubrovnik je povezana s 50-tak destinacija, a u špici sezone s gotovo 80 destinacija, a putnike prevoze 50-tak zrakoplovnih kompanija.