'SKUPLJA TEPSIJA NEGO KOLAČ!' Žele nam prodati državne obveznice, provjerili smo je li to siguran novac: 'Tri su velika rizika, na ovo trebate posebno paziti'

Ministar financija Marko Primorac je na sjednici Vlade iznio detalje o planiranom pokretanju emisije državnih obveza čije je izdavanje najavljeno prije nekoliko tjedana.

“Obveznice su, a posebno one državne, jedan od najsigurnijih oblika ulaganja, no svaki oblik ulaganja nosi rizike, pa tako ni obveznica nije u potpunosti nerizična. Rizik se ogleda se u mogućnosti promjene cijene obveznice za vrijeme trajanja roka dospijeća. Oni koji će kupiti državne obveznice ostvarit će prinos ako obveznicu budu držali do isteka roka dospijeća, kazao je ministar Primorac istaknuvši kako će rok dospijeća biti dvije godine s obzirom na to da participiraju i građani.

Minimalni ulog bit će 500 eura, a što se tiče kamatne stope, ministar je rekao da još ne može ništa konkretno reći, ali kako bi prema sadašnjim informacijama ta kamata trebala biti viša od tri posto.





Potencijalni rizici

Iako su obveznice, a posebno one državne, jedan od najsigurnijih oblika ulaganja, ni obveznice nisu posve nerizične. O potencijalnim rizicima razgovarali smo s ekonomskim stručnjakom Ljubom Jurčićem.

“Ako gledamo prema onome što se sad događa, sljedeće dvije-tri godine ne bi trebale predstavljati rizik. Ali to ne znači da je ulaganje u obveznice potpuno bez rizika”, kaže.

Ekonomist objašnjava kako u ovom trenutku postoje tri velika rizika o kojima treba voditi računa ako želimo uložiti u državne obveznice.

“Najveća opasnost je proširenje rata na Europu, jer bi u tom slučaju bila zahvaćena i Hrvatska. U tom slučaju bi mogla biti ugrožena otplata obveznica. Drugi je rizik u slučaju da nam se opet dogodi neka velika pandemija koja bi povećala troškove države, što bi uzrokovalo deficit proračuna”, objašnjava.

Kao treći rizik Jurčić navodi EU.

“Kako smo mi u eurozoni i nemamo svoju valutu pitanje je kako bi se Europa ponašala u tim nepogodama. Sve to može utjecati na proračun iz kojega se onda isplaćuju prinosi na obveznice”, kaže.









Treba odrediti maksimalni iznos uloga

Što se tiče minimalnog uloga od 500 eura, smatra kako je riječ o premalom iznosu.

“Mislio sam da će najniži ulog biti 10 tisuća eura. Ovih 500 eura s kojima idu zvuči previše populistički. Kod tako malo svote, transakcijski troškovi su previsoki”, kaže.

“Tu vam je skuplja tepsija nego kolač. Siromašan čovjek koji uloži tih 500 eura, čim mu dođe registracija za auto ili mora kupiti torbu djetetu za školu, prodati će tu obveznicu”, smatra.









Jurčić kaže kako bi bi bilo važne da vladajući odrede i gornji iznos ulaganja.

“Inače bi nam se moglo dogoditi da sve pokupuju oni najbogatiji, a oni najsiromašniji će onda plaćati te njihove prinose”, zaključuje.