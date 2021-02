SITUACIJA JE ALARMANTNA! OD PONEDJELJKA PRVI OTKAZI: Mjere prestaju važiti! Poduzetnici javljaju kako više ne mogu

Autor: N.K

Epidemiološke mjere zadale su težak udarac poduzetništvu, a pogotovo turističkom sektoru, a ono što situaciju čini posebno teškom je i prestanak važenja mjera potpore od 1. ožujka zbog čega mi poduzetnici mogli početi s otpuštanjem zaposlenih.

Da bi moglo doći do vala otpuštanja radnika, potvrdio je za Jutarnji list Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma.

Mjere su se do sada donosile od mjeseca do mjeseca, unatoč apelima da se mjere produlje do kraja godine. Ulja na vatru je dodao i ministar financija Zdravko Marić koji nije bio posve jasan oko toga hoće li se mjere nastaviti i u kojem obliku. Sve je jasnije da država sve teže prolazi novac, a Marić je poručio kako će se mjere “najvjerojatnije nastaviti”.

Predstavnik putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba poručio je za Jutarnji list kako je ovakvo ponašanje vlado iritantno jer za sve poslovne odluke postoje rokovi.

“Naši poslodavci svojim zaposlenicima, koji će u petak ići kući, ne mogu reći hoće li u ponedjeljak imati radna mjesta”, poručio je Žgomba.