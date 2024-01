Širi se panika da će rast plaća potaknuti inflaciju: Jurčić upozorio na još veći problem

Autor: Milan Dalmacija

Vlada je nakon nekoliko tjedana rasprave konačno obznanila koliki će biti koeficijenti za povećanje plaća u državnoj i javnoj službi. Dio je to već ranije poduzetih mjera povećanja plaća, koje će ovog puta obuhvatiti 244.000 osoba. Tako će koeficijenti plaća za državne službenike već u ožujku biti povećani za prosječnih 13,5 posto, dok će javni službenici dobiti povećanje u prosjeku od 13,8 posto.

Još ranije, država je isplatila privremeni dodatak u iznosima od 60, 80 i 100 eura. Istovremeno je uvećan i regres s 200 na 300 eura, da bi nedugo zatim bila uvećana osnovica plaća izmjenama Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, što je bio i temelj za donošenje ovih uredbi. Uz administrativne promjene, država ove godine planira izdvojiti 880 milijuna eura za povećanje plaća.

No, dio ekonomista je još tijekom ranijih pregovora dijela sindikata i Vlade upozoravao kako bi zbog povećanih izdvajanja iz državnog proračuna moglo doći do ponovnog bujanja inflacije, uzrokovane povećanom potrošnjom. Inflacija je u Hrvatskoj u protekle dvije godine bila poprilično visoka. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prosinac, ona na godišnjoj razini iznosi osam posto.

Porast će uvoz

Mnogi misle kako bi više plaće mogle povećati potrošnju te nagnati trgovce i pružatelje drugih usluga da love u mutnom te smanje ponudu kako bi mogli ponovno podići cijene. No, ekonomist i bivši ministar gospodarstva, Ljubo Jurčić tvrdi da povećanje plaća u javnom sektoru ne bi trebalo izazvati novo divljanje cijena. Ali, moglo bi utjecati na jedan faktor kojeg on drži nepovoljnim po našu ekonomiju.

“Povećanje ovih plaća neće bitno utjecati na povećanje cijena, nego ako ljudi budu malo više trošili, to će se odnositi samo na povećanje uvoza, jer mi potrebe povećane potražnje nećemo zadovoljavati iz vlastite proizvodnje. Povećanje potražnje u zatvorenoj zemlji bi dovelo do inflacije, ali u maloj i otvorenoj zemlji kao što je Hrvatska, koja nema dovoljno robe, povećanje potražnje samo povećava uvoz. Tu ovisi kakva je konkurencija na tržištu, tko može, a tko ne može tu robu dobaviti, pa onda ako je jedan, diže tu cijenu i koristi svoj monopolski položaj”, objasnio je Jurčić.

Hrvati su samo u prosincu potrošili više od tri milijarde eura. S obzirom na to da će 244.000 osoba dobiti više plaće, logično je zaključiti da će više trošiti. No, Jurčić spočitava svojim kolegama ekonomistima koji smatraju da novac prikupljen inflacijom završava u privatnim džepovima.

“Cijene ovise o ponudi i potražnji. Moje, nazovi, kolege sad krivo govore da je ova inflacija nastala zato što se tiskao novac, ali to nema veze. Inflacija nastaje kad je veća potražnja od ponude, a ta potražnja dolazi od veće količine novca. Međutim, ta veća količina novca nije ni u Europi ni kod nas završila u privatnim rukama, nego uglavnom u javnim radovima. S druge strane, nije nastala veća potražnja za hranom zbog tog tiskanog novca jer ljudi jedu koliko jedu. Nije poskupjela hrana jer se povećala potražnja, nego su se povećali troškovi proizvodnje i prijevoza, kroz povećane cijene energenata, plina, nafte i električne energije. Tu je poskupjelo gnojivo, pa prijevoz, pa hrana, a onda se ispostavilo da mi uvozimo puno hrane i imamo strane lance koji nemaju potrebu da subvencije koje dobivaju u vlastitoj državi prenose na hrvatske potrošače”, objasnio je Jurčić.









Treba povećati produktivnost

Ovim će promjenama najniža prosječna plaća za zaposlenike sa srednjom stručnom spremom biti 1.000 eura, poručio je premijer Andrej Plenković predstavljajući uredbe. Iako kaže da je s ljudske strane dobro povećavati plaću i smanjivati utjecaj inflacije, ekonomist Jurčić drži da ovakva ekonomska politika nije dobra. Tvrdi da bi sve napore trebalo usmjeriti k povećanju produktivnosti i broja zaposlenih, jer je to jedini način da se na dugi rok povećaju plaće i mirovine. Država je ipak odlučila povećati plaće u javnom sektoru povećanjem proračunskog deficita koji će ove godine iznositi 1,9 posto, odnosno 1,3 posto više nego lani. Uzbunilo je to mnoge stručnjake, koji tvrde da na taj način klizimo u krizu. No, Jurčić ima drugačije mišljenje.









“Za povećanje proizvodnje morate investirati. Kad nemate proizvodnje, vi se kao država zadužite, povećate proračunski deficit i to uložite u razvoj. Postoji faza u razvoju gdje država mora uložiti da bi privatni sektor to razvio. Državni deficit nije zlo ako se s njim financira razvoj. Deficit je zlo ako država financira gubitke koje je napravila u prethodnih nekoliko godina, što se u Hrvatskoj najčešće radi. Manje je efikasna proizvodnja s ovim što se u Hrvatskoj radi. Tako čuvate neefikasnu proizvodnju s jedne strane, a s druge strane činite deficit. U tom smislu je deficit pogrešna stvar. Deficit treba gledati kao najjeftiniji izvor financiranja razvoja, a za razvoj morate znati što trebate napraviti. Za to nije dovoljan novac, to je tek na petom-šestom mjestu. Trebate imati ekonomsku politiku, institucije, organizacije, kadrove, procedure itd. To je onda ekonomska politika, a ovo što se priča je politika katastrofe”, uvjeren je ekonomist.